Войти
Naked Science

Британцы отработали захват военного корабля при помощи реактивного ранца

519
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Британские морские пехотинцы отработали десантирование на военный корабль при помощи реактивного ранца, созданного Gravity Industries. Военные полагают, что новый метод можно рассматривать как альтернативу обычным способам воздушного десантирования.

На канале компании Gravity Industries появилось видео, демонстрирующее учения Королевской морской пехоты Великобритании, испытывающей реактивный ранец. Роль цели сыграл патрульный корабль HMS Tamar.

Реактивный ранец рассматривают как альтернативу применения вертолетов и системы тросов для десантирования. В самой Gravity Industries отметили, что концепция позволяет бойцам высадиться в любой части корабля, применять оружие и эвакуироваться с палубы, если возникнет такая необходимость.

Испытания ранца от Gravity Industries / ©youtube Ранее нечто подобное при помощи ранца Gravity Industries отработали военные Нидерландов. В качестве цели выступило относительно крупное судно.

Более ранние тесты / ©youtube Недавно США объявили новый конкурс, призванный обеспечить своих военных индивидуальным носимым летательным аппаратом. За первый прототип любому участнику назначили вознаграждение в размере до полутора миллионов долларов. При этом предпочтительная технология полета озвучена не была.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
США
Компании
DARPA
Проекты
RCPV
Военные учения
Похожие новости
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
01.03.2018
Русские выдумки про угрозу НАТО
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
22.03.2017
Вырождение нибелунгов
09.02.2017
В Японии на этой неделе пройдут первые маневры с участием новых истребителей F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 15:33
  • 64
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 05.05 15:11
  • 2
Солдат, воспитанный айфоном
  • 05.05 13:08
  • 11
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 05.05 11:24
  • 18
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 05.05 10:35
  • 2
Наш первый космофлот
  • 05.05 09:07
  • 6
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 05.05 08:34
  • 1
Гарант ядерной безопасности России
  • 05.05 08:24
  • 1
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 05.05 06:08
  • 3
Из пушки по воробьям
  • 04.05 19:54
  • 4
Военнослужащим выдадут электронные пропуска с биометрической информацией
  • 04.05 19:49
  • 2
Флот XXI века: что ждет российских моряков
  • 04.05 19:39
  • 2
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 04.05 18:51
  • 1
"У России такого не было": для спецназа создают необычное оружие
  • 04.05 17:25
  • 8
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 04.05 14:25
  • 14
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"