Британцы отработали захват военного корабля при помощи реактивного ранца

Британские морские пехотинцы отработали десантирование на военный корабль при помощи реактивного ранца, созданного Gravity Industries. Военные полагают, что новый метод можно рассматривать как альтернативу обычным способам воздушного десантирования.

На канале компании Gravity Industries появилось видео, демонстрирующее учения Королевской морской пехоты Великобритании, испытывающей реактивный ранец. Роль цели сыграл патрульный корабль HMS Tamar.

Реактивный ранец рассматривают как альтернативу применения вертолетов и системы тросов для десантирования. В самой Gravity Industries отметили, что концепция позволяет бойцам высадиться в любой части корабля, применять оружие и эвакуироваться с палубы, если возникнет такая необходимость.

Испытания ранца от Gravity Industries / ©youtube Ранее нечто подобное при помощи ранца Gravity Industries отработали военные Нидерландов. В качестве цели выступило относительно крупное судно.

Более ранние тесты / ©youtube Недавно США объявили новый конкурс, призванный обеспечить своих военных индивидуальным носимым летательным аппаратом. За первый прототип любому участнику назначили вознаграждение в размере до полутора миллионов долларов. При этом предпочтительная технология полета озвучена не была.