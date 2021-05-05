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Российская газета

Опубликованы изображения новых боевых машин для ВДВ

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Источник изображения: rg.ru

Новые образцы российской военной техники представлены в статье генерал-лейтенанта Н.М. Паршина "Перспективы развития ракетно-артиллерийского вооружения Сухопутных и Воздушно-десантных войск", опубликованной в майском номере журнала Министерства обороны РФ "Военная мысль".



Например, можно увидеть изображение созданного на шасси БМД-4М самоходного ракетного противотанкового комплекса. Эта новинка значительно увеличивает возможности частей ВДВ по борьбе с различными бронеобъектами противника.

Рассказывая о перспективах боевых машин подобного класса, автор отмечает, что дальнейшее развитие может быть связано с созданием образцов, реализующих принцип "выстрелил-забыл" в широком диапазоне условий боевого применения.

Среди другой техники, выполненной на основе бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка" и предназначенной для "крылатой пехоты", представлен подвижный разведывательный пункт "Грань", позволяющий эффективно контролировать обстановку на поле боя и в тылу.

Необходимо упомянуть также машину управления "Завет-Д", предназначенную для замены находящегося в войсках передвижного пункта разведки и управления огнем артиллерии 1В119 "Реостат".

Их уникальность заключается в способности десантироваться парашютным способом с самолетов военно-транспортной авиации.


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
КМ-8 Грань
Компании
Минoбороны РФ
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