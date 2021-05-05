Проход МиГ-23 и Ми-24 на предельно низкой высоте показали на видео

Пилоты военно-воздушных сил Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара продемонстрировали, как они могут летать на предельно малых высотах.
Libyan MiG 23https://t.co/GYG0gWXSYu pic.twitter.com/uOLhSBy8ax— ZOKA (@200_zoka) April 30, 2021
Показ таких навыков состоялся на одной из находящихся под контролем ЛНА авиационных баз. Самолет МиГ-23 прошел на максимально возможной скорости всего лишь в паре метров над взлетно-посадочной полосой.
Аналогичный трюк выполнил и экипаж вертолета огневой поддержки Ми-24.
Считается, что кроме внешнего эффекта подобное использование техники может пригодиться в условиях настоящего боя, когда необходимо незаметно для радиолокационных станций противника подкрасться к нужному объекту.
В ходе боевых действий в Ливии подобная тактика уже демонстрировалась пилотами противоборствующих сторон.
Находящиеся в Ливии однодвигательные истребители с изменяемой геометрией крыла МиГ-23 советского производства в основном использовались для ударов по наземным целям. При этом нередко применялись достаточно мощные средства поражения, например 273-килограммовые разовые бомбовые кассеты РБК-250-275.
Также активно эксплуатируются "летающие танки" - винтокрылые Ми-24 различных версий, в том числе показанная на видео модификация "П", вооруженная двуствольной 30-мм пушкой ГШ-30К.
Mi24P 🇱🇾 pic.twitter.com/JqZUIxbSk8— ZOKA (@200_zoka) April 30, 2021
Алексей Моисеев