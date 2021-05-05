В составе российской группировки ГЛОНАСС действуют 22 космических аппарата

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - По состоянию на 4 мая в составе российской орбитальной группировки системы ГЛОНАСС действуют 22 космических аппарата, сообщил во вторник Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

Используются по целевому назначению 22 космических аппарата, два аппарата временно выведены на техобслуживание, ещё два спутника - на этапе летных испытаний, один - в орбитальном резерве, следует из опубликованных данных.

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) - российская спутниковая система навигации, потенциально одна из трёх полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. Система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара, предоставляя навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений.

Система ГЛОНАСС, имевшая изначально военное предназначение, была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования.

Основное отличие от система глобального позиционирования GPS, разработанной и эксплуатируемой министерством обороны США, состоит в том, что спутники ГЛОНАСС в своём орбитальном движении не имеют резонанса (синхронности) с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность. Таким образом, группировка космических аппаратов ГЛОНАСС не требует дополнительных корректировок в течение всего срока активного существования.

В составе американской орбитальной группировки GPS находится 32 космических аппарата.