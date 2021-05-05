Войти
Интерфакс-АВН

В составе российской группировки ГЛОНАСС действуют 22 космических аппарата

652
0
0
Космический аппарат «Глонасс-М»
Космический аппарат «Глонасс-М».
Источник изображения: Изображение: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - По состоянию на 4 мая в составе российской орбитальной группировки системы ГЛОНАСС действуют 22 космических аппарата, сообщил во вторник Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

Используются по целевому назначению 22 космических аппарата, два аппарата временно выведены на техобслуживание, ещё два спутника - на этапе летных испытаний, один - в орбитальном резерве, следует из опубликованных данных.

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) - российская спутниковая система навигации, потенциально одна из трёх полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. Система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара, предоставляя навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений.

Система ГЛОНАСС, имевшая изначально военное предназначение, была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования.

Основное отличие от система глобального позиционирования GPS, разработанной и эксплуатируемой министерством обороны США, состоит в том, что спутники ГЛОНАСС в своём орбитальном движении не имеют резонанса (синхронности) с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность. Таким образом, группировка космических аппаратов ГЛОНАСС не требует дополнительных корректировок в течение всего срока активного существования.

В составе американской орбитальной группировки GPS находится 32 космических аппарата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
СПРН
Похожие новости
11.12.2019
Роскосмос равнодушно смотрит в спину китайским достижениям
13.04.2018
В США рассказали о новых угрозах для военных спутников
14.08.2008
Беспилотники, с которых все начиналось
10.01.2008
Основные итоги деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2007 г. и задачи на 2008 г.
05.10.2007
Вахта продолжается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 15:33
  • 64
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 05.05 15:11
  • 2
Солдат, воспитанный айфоном
  • 05.05 13:08
  • 11
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 05.05 11:24
  • 18
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 05.05 10:35
  • 2
Наш первый космофлот
  • 05.05 09:07
  • 6
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 05.05 08:34
  • 1
Гарант ядерной безопасности России
  • 05.05 08:24
  • 1
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 05.05 06:08
  • 3
Из пушки по воробьям
  • 04.05 19:54
  • 4
Военнослужащим выдадут электронные пропуска с биометрической информацией
  • 04.05 19:49
  • 2
Флот XXI века: что ждет российских моряков
  • 04.05 19:39
  • 2
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 04.05 18:51
  • 1
"У России такого не было": для спецназа создают необычное оружие
  • 04.05 17:25
  • 8
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 04.05 14:25
  • 14
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"