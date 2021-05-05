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WarSpot

Турция укрепляет «танковую независимость»

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Источник изображения: warspot.ru

Неудачи с танком Altay только стимулируют Турцию в стремлении снизить зависимость от импортных военных технологий. Вчера, 3 мая, портал defenceturk.net сообщил о том, что компания Aselsan приступила к тестированию новой танковой системы управления огнём VOLKAN-M.

По словам президента оборонной промышленности Исмаила Демира, тестирование VOLKAN-M началось со стрельбы движущегося танка по неподвижным мишеням. Полный цикл испытаний должен завершиться уже к концу года, после чего новая танковая система управления огнём будет использована в танке M60TM, на котором сейчас проводятся её испытания, а также других разработках.

Тестирование VOLKAN-M

VOLKAN-M также планируется применять в последующей модернизации танков Leopard II A4. В Турции намерены использовать башню, а также ряд наработок по танку Altay, чтобы повысить боевые возможности «Леопардов». Ранее уже был презентован проект под названием Altay kuleli Leopard 2A4 tankı («Танк Leopard 2A4 с башней Altay»).

Танк Leopard 2A4 с башней Altay

Источник изображения: defenceturk.net

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Altay
Leopard-2
Компании
Aselsan
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