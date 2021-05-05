Обойдутся без США: Турция будет сама делать истребитель 5-го поколения

Гендиректор Turkish Aerospace Темел Котил около истребителя TF-X на авиасалоне в Ле-Бурже, 2019 год.

Турция после исключение из программы F-35 будет работать над своим истребителем

После исключения Турции из программы совместного производства многофункционального истребителя F-35 Анкара отдаст приоритет работе над собственной программой аналогичной боевой машины TF-X. Однако реализовать проект в обозначенные сроки - к 2025 году - будет непросто. О политических и экономических проблемах работы над истребителей 5-го поколения TF-X - в материале «Газеты.Ru».

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил в телеинтервью 30 апреля, что правительство будет уделять приоритетное внимание производству своего собственного истребителя Turkish Fighter - X (TF-X) на фоне предполагаемых убытков национальной промышленности в размере $1,4 млрд после исключения страны из программы совместного производства многофункциональных истребителей 5-го поколения F-35 под руководством США. Об этом пишет Defense News.

Соединенные Штаты решили исключить Турцию из многонациональной программы в ответ на решение Анкары приобрести и развернуть российскую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф».

Официальные представители авиакосмической отрасли Турции заявили, что отечественные компании, связанные с производством F-35, должны выполнить обязательства по производству 1000 комплектующих (это же количество называло и Управления правительственной отчетности США, GAO) до следующего года, но самолет в конечном итоге так и не будет передан ВВС Турции.

Турецкая аэрокосмическая компания (Turkish Aerospace Industries, TAI) ведет работу над проектом TF-X таким образом, чтобы осуществить первый подъем истребителя в воздух примерно в 2025-2026 годах.

Президент и главный исполнительный директор TAI Темел Котиль сказал в телеинтервью 27 апреля, что «правительство выделило дополнительно $1,3 млрд на первую фазу программы TF-X. В общей сложности над этой программой работают 6000 инженеров».

Он добавил, что его компания скоро построит первый ангар для TF-X. Помимо этого, Темел Котиль упомянул, что Турция обладает аэродинамической трубой для испытаний самолета, которую, по его мнению, по совокупности характеристик можно поставить на второе место в Европе.

Впервые макет турецкого истребителя 5-го поколения TF-X был представлен на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 2019 года. Создатели машины тогда пояснили, что характеристики будущей боевой машины практически определены. Уже начиная с того года, Турция ищет поставщиков комплектующих и оборудования для этого самолета.

Представители компании Turkish Aerospace Industries на авиасалоне особо отметили, что TF-X должен на 65% состоять из отечественных комплектующих - и это требование турецких военных. Так, турецкая компания Rocketsan уже начала разрабатывать вооружение для истребителя, бортовой электроникой займется также турецкий Aselsan, а кто будет создавать двигатель для TF-X, пока не известно.

Считается, что показ в Ле-Бурже TF-X убедительно продемонстрировал растущие возможности оборонно-промышленного комплекса Турции.

«В программе совместного производства F-35 моя компания строит центральную часть фюзеляжа. Таким образом, это означает, что с точки зрения производства у Turkish Aerospace Industries достаточно возможностей, чтобы создать истребитель TF-X», - заявил в Ле Бурже Темел Котиль.

По его мнению, озвученному еще в Ле Бурже, «наша машина - это макет, но в 2023 году будет уже настоящий истребитель, а первый полет состоится в 2025 году, и в 2028 году он будет введен в эксплуатацию».

Рекламный ролик, созданный TAI для демонстрации возможностей TF-X, показал максимальную скорость этого самолета - 2M, максимальный взлетный вес 60 тыс. фунтов и радиус боевого применения в 600 морских миль.

В то время как форма фюзеляжа и оперения макета выглядела очень похожей на F-35, TF-X, похоже, имеет более узкий корпус, чем F-35 Joint Strike Fighter, и будет оснащен двумя двигателями с 20 тыс. фунтами тяги.

«Это будет лучший истребитель в Европе, способный нести ракету MBDA «Метеор» - лучшую европейскую ракету - во внутреннем оружейном отсеке», - заявил Котиль.

Как ранее писала «Газета.Ru», глобальная кооперация соисполнителей изначально закладывалась в программу создания и серийного производства многофункционального истребителя-бомбардировщика (Joint Strike Fighter, JSF). Она стартовала еще в 1990-х годах. Производство комплектующих для истребителя 5-го поколения изначально предполагалось организовать не только в США, но и на предприятиях ключевых союзников Америки.

Страны, которые захотели стать партнерами программы, помогли оплатить разработку самолета в обмен на производство комплектующих для F-35 на своей территории.

У подобной кооперации есть несколько преимуществ. С оперативной точки зрения это обеспечит союзниками Пентагона использование одного и того же самолета, что существенно упрощает вопросы организации взаимодействия при ведении боевых действий.

С промышленной точки зрения, наличие глубокой, многослойной глобальной кооперации соисполнителей теоретически сделало бы производство F-35 менее подверженным перебоям, и это могло бы облегчить для головного исполнителя Lockheed Martin распределение комплектующих для финальной сборки истребителя практически по всему миру.

При этом были и существенные экономические преимущества для самих Соединенных Штатов. Благодаря такому международному разделению труда при производстве F-35 были обеспечены и будущие продажи самолета, которые были выгодны предприятиям оборонно-промышленного комплекса и министерству обороны США.

В свое время Дональд Трамп подверг резкой критике программу международного разделения труда. «Я мог бы рассказать вам сотни историй о глупости, которую я видел. В качестве примера - мы делаем истребитель. Это некий истребитель, я не скажу, какой именно, но это F-35, - сказал Дональд Трамп. - Это отличный истребитель, и мы производим комплектующие для этого самолета по всему миру».

Экс-президент США обвинил тогда в сдвигах программы по производству F-35 «вправо» администрацию его предшественника Барака Обамы, в которой считали, что глобальное производство самолета - это «замечательно».

Однако, как указал тогда Трамп, у этой модели есть серьезный недостаток: если у Вашингтона обострятся отношения с какой-либо из стран, изготавливающей комплектующие для F-35, последующий выпуск самолета будет сорван.

Первоначально в программе F-35 было девять стран-партнеров - Австралия, Канада, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Турция, Великобритания и США. Однако Соединенные Штаты исключили Турцию из кооперации исполнителей после того, как Анкара приобрела российскую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф».

Что касается реализации проекта TF-X в объявленные турецкой стороной сроки, они выглядят не вполне реальными. При создании истребителя 5-го поколения еще никто не укладывался в 10 лет. В самом лучшем случае это 15 или даже 20 лет работы. Примерно столько у США ушло на реализацию проекта JSF, столько же по времени занял проект Cу-57 в России.

Главная проблема турецкого TF-X - двигатель. Выбор тут очень мал. Вряд ли после исключения Турции из программы F-35 Соединенные Штаты предоставят Анкаре свой двигатель.

Теоретически на турецкий истребитель может быть установлен двигатель от французского Рафаля или европейского Тайфуна. Гипотетически возможны варианты с российскими и китайскими двигателями.

Однако Китай еще далек от товарного производства подобных двигателей. Эксплуатационные характеристики турецкого истребителя в этом случае резко пойдут вниз. Пекин и на экспорт пока поставляет свои истребители с российскими двигателями.

Что касается российского мотора, то тут налицо и политические риски. Отношения между Москвой и Анкарой сегодня далеко не простые.

А согласятся ли европейцы поставлять свои двигатели туркам, тоже большой вопрос. Поскольку в подобной продукции есть присутствие американских комплектующих, то в этом случае очень легко попасть под санкции Вашингтона. То есть и это путь с высокими политическими рисками.

Несмотря на обилие проблем с проектом TF-X, надо отметить, что Турция - страна динамичная, с высоким потенциалом. Это убедительно демонстрируют успехи Анкары в области производства беспилотных летателных аппаратов. К тому же, туркам очень много дал опыт производства F-16.

Так что значительная доля реализма в обещаниях официальных лиц компании Turkish Aerospace Industries сделать TF-X лучшим истребителем в Европе присутствует. Но, скорее всего, в объявленные сроки турецкая сторона не уложится.

Михаил Ходаренок