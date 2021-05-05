Telegraph: Великобритания может создать систему спутниковой навигации с помощью OneWeb

По данным издания, в правительстве рассматривают различные варианты сотрудничества с компанией

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассматривает компанию OneWeb в качестве потенциального партнера в создании британской глобальной системы спутниковой навигации. Как сообщила во вторник газета The Daily Telegraph, представители компании заявляют о готовности к сотрудничеству, которое станет возможным в случае вывода на орбиту второго поколения ее спутников.

"Всегда существовало понимание, что первое поколение не сможет полноценно обеспечивать координатно-временные и навигационные услуги (PNT), однако, эволюционировав и пополнившись вторым поколением аппаратов, глобальная спутниковая группировка OneWeb будет вполне готова к тому, чтобы наладить работу надежной системы PNT", - заявил представитель OneWeb Крис Маклоклин, отвечающий за взаимодействие компании с госструктурами.

По данным издания, в британском правительстве рассматривают различные варианты сотрудничества с OneWeb. Один из них предполагает, что ее низкоорбитальные спутники будут использоваться для дублирования сигналов американской GPS и европейской Galileo, обеспечивая дополнительную защиту от вмешательства в работу навигационных систем извне. Используемые сейчас в мире системы навигации уязвимы для различных видов внешнего воздействия, включая подмену сигнала спутников. По оценкам комиссии, в 2017 году подготовившей доклад по этой теме для британского правительства, ущерб для экономики королевства от масштабного сбоя в работе GPS будет достигать $1,4 млрд в сутки.

Великобритания также нуждается в альтернативах GPS в связи с тем, что после Brexit была вынуждена выйти из европейской программы Galileo. Первоначальный проект по созданию британской системы глобальной навигации, стоимость осуществления которого оценивалась в 5 млрд фунтов (около $7 млрд по текущему курсу), был свернут в прошлом году. Вскоре после этого стало известно, что британское правительство за 500 млн долларов приобретает долю в OneWeb вместе с индийской Bharti Global, вложившей в компанию такую же сумму.

Уже тогда британские СМИ сообщали о том, что эти вложения, спасшие OneWeb от банкротства, могут помочь британскому правительству решить стоящую перед ним задачу с меньшими затратами. Сообщалось также, что британский инвестиционный проект был поддержан Минобороны США. Как писала газета Financial Times, ссылаясь на источники, британская система навигации не станет прямым конкурентом GPS, а будет дополнять ее, предоставляя военным из Соединенного Королевства и США, а также их союзникам дополнительные возможности.

Группировка OneWeb

К настоящему моменту OneWeb с помощью Роскосмоса вывела на орбиту Земли уже 182 спутника, а в 2022 году рассчитывает закончить формирование первого поколения своей спутниковой группировки из 648 аппаратов. В общей сложности компания планирует разместить на орбите 7 тыс. спутников, хотя первоначально предполагала, что их число достигнет 48 тыс. Собственную группировку из тысяч спутников связи на низкой орбите создает также американская компания SpaceX, осуществляющая проект Starlink.

OneWeb рассчитывает, что уже первое поколение ее спутников поможет решить проблему обеспечения арктических регионов высокоскоростным доступом в Интернет. В сентябре прошлого года OneWeb заявила о том, что ее коммерческие услуги станут доступны в конце 2021 года. На первом этапе связь через спутники компании станет доступна жителям Великобритании, Канады, некоторых стран Северной Европы, американского штата Аляска и острова Гренландия, принадлежащего Дании, а также на судах в морях Северного Ледовитого океана.