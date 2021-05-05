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Российская газета

Особая примета: чем вьетнамский Т-54 похож на израильскую "Меркаву"

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Источник изображения: rg.ru

На состоявшихся недавно во Вьетнамской Народной Армии состязаниях танковых экипажей среди различных бронированных машин можно было увидеть и модернизированные советские Т-54.

Военные эксперты обратили внимание на расположенную в задней части их башен защиту от кумулятивных боеприпасов, выполненную в виде специальных решетчатых экранов, а также прикрепленных к ним снизу стальных цепей с шарами.

Интересно, что ранее аналогичные конструкции в течение длительного времени применялись на различных версиях танков "Меркава". Сообщалось, что реальные боевые действия подтвердили эффективность этого простого и дешевого решения.

Позже, в ходе гражданской войны в Сирии, правительственные войска страны стали оборудовать такими цепями Т-72М1, известные как "Адра".

Сообщалось, что вьетнамским военным в их проектах модернизации старых "пятьдесят четвертых" как раз активно помогали израильские специалисты.

Танки также получили усиленное бронирование передней части корпуса и башни, цифровую систему управления огнем с лазерным дальномером, набором различных датчиков и тепловизором. Были заменены средства связи, появилась быстродействующая противопожарная защита.

Первоначально предполагалось использовать вместо старой 100-мм пушки 105-мм, но позже решили на этом сэкономить.

Для улучшения характеристик подвижности увеличили мощность двигателя.

В настоящее время такие Т-54М считаются одними из самых современных танков ВНА, уступая по своим характеристикам лишь недавно приобретенным российским Т-90С, являющимся танками нового поколения.


Алексей Моисеев

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Страны
Вьетнам
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
Merkava
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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