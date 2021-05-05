Войти
Интерфакс-АВН

Катер береговой охраны США "USCGC HAMILTON" вошел в грузинский порт Батуми

461
0
0
WMSL_753.
WMSL 753. Фото: www.deagel.com.

Тбилиси. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Катер береговой охраны США "USCGC HAMILTON" (WMSL 753) во вторник вошел в грузинский порт Батуми.

Как сообщает МВД Грузии, "визит американского катера направлен на укрепление сотрудничества между США и Грузией в сфере безопасности, способствует миру и стабильности в регионе, а также подчеркивает значимость Черного моря для евроатлантической безопасности".

По информации ведомства, в рамках визита состоялись совместные с катерами береговой охраны Грузии учения.

Сообщается, что в ходе учений были отработаны морские тактические маневры, действия при проведении поисково-спасательных процедур.

"Совместные учения способствуют повышению уровня взаимосовместимости между подразделениями береговой охраны двух стран", - отмечают в МВД.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.06.2020
Минобороны Грузии сообщило о перевооружении Сил самообороны на штурмовые винтовки М-4
09.04.2019
Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО
09.04.2019
Командующий ЧФ проводит плановую проверку частей на фоне учения НАТО
09.02.2017
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
10.03.2009
Подороже атомных бомб
09.01.2008
ПРО 2007
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 15:33
  • 64
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 05.05 15:11
  • 2
Солдат, воспитанный айфоном
  • 05.05 13:08
  • 11
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 05.05 11:24
  • 18
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 05.05 10:35
  • 2
Наш первый космофлот
  • 05.05 09:07
  • 6
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 05.05 08:34
  • 1
Гарант ядерной безопасности России
  • 05.05 08:24
  • 1
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 05.05 06:08
  • 3
Из пушки по воробьям
  • 04.05 19:54
  • 4
Военнослужащим выдадут электронные пропуска с биометрической информацией
  • 04.05 19:49
  • 2
Флот XXI века: что ждет российских моряков
  • 04.05 19:39
  • 2
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 04.05 18:51
  • 1
"У России такого не было": для спецназа создают необычное оружие
  • 04.05 17:25
  • 8
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 04.05 14:25
  • 14
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"