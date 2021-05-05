Катер береговой охраны США "USCGC HAMILTON" вошел в грузинский порт Батуми

Тбилиси. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Катер береговой охраны США "USCGC HAMILTON" (WMSL 753) во вторник вошел в грузинский порт Батуми.

Как сообщает МВД Грузии, "визит американского катера направлен на укрепление сотрудничества между США и Грузией в сфере безопасности, способствует миру и стабильности в регионе, а также подчеркивает значимость Черного моря для евроатлантической безопасности".

По информации ведомства, в рамках визита состоялись совместные с катерами береговой охраны Грузии учения.

Сообщается, что в ходе учений были отработаны морские тактические маневры, действия при проведении поисково-спасательных процедур.

"Совместные учения способствуют повышению уровня взаимосовместимости между подразделениями береговой охраны двух стран", - отмечают в МВД.