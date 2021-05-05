На Байконуре собран "пакет" ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Совместным расчетом специалистов филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный" и АО "РКЦ "Прогресс" (входят в состав госкорпорации "Роскосмос") завершен цикл механической сборки "пакета" (1 и 2 ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1б".

"Сборка проведена на техническом комплексе Центра испытаний технических комплексов КЦ "Южный", в монтажно-испытательном корпусе (МИК) площадки 31", - сообщили во вторник в АО "ЦЭНКИ".

Запуск данной ракеты-носителя "Союз-2.1 б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками OneWeb запланирован на лето этого года со стартового комплекса "Восток" стартовой площадки № 31 космодрома Байконур.