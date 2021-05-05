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Российская газета

Испытатель оружия и боеприпасов рассказал о своей работе

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Источник изображения: ЦНИИточмаш / Ростех / rostec.ru

Испытатель стрелкового вооружения - уникальная профессия, таких специалистов в России чуть больше ста, и их не готовят ни в одном вузе.

Об этом, а также о подробностях своей работы в интервью официальному сайту Ростеха рассказал Николай Голуб, испытатель боеприпасов Государственного демонстрационно-испытательного центра (ГДИЦ). Он функционирует при ЦНИИ точного машиностроения, занимающемся разработкой и производством стрелкового оружия и боевой экипировки.

По словам Николая Голуба, подготовка испытателей вооружения ведется непосредственно на испытательных станциях и полигонах коллективами этих учреждений. Для успешной работы требуются знания принципиальных основ конструирования, особенностей оружейного производства и условий эксплуатации испытываемых образцов.

- Я работаю со стрелковым вооружением и боеприпасами, значит, я должен также уметь со всем этим обращаться, стрелять, попадать, обслуживать, - пояснил Николай Голуб.

В ЦНИИточмаше оружие испытывается в самых суровых условиях, которые только могут возникнуть в реальной практике. Для проверок на работу при высоких и низких температурах используются различные климатические камеры. Комбинированные испытания предполагают попеременную работу в различных средах: при высокой температуре в условиях пылевой бури и в условиях тропического дождя и так далее. Помимо этого применяется масса оборудования для точного измерения боевых характеристик, таких как давление в канале ствола, скорость пули и других.

Также испытатель скептически отозвался об интернет-экспертах, которые "испытывают" оружие, создавая контент для своих блогов. Дело в том, что за несколько часов или один день невозможно понять, на что действительно способен тот или иной образец. Качественные полноценные испытания - это месяцы, а то и годы работы, только после этого может появиться на свет достоверный отчет о реальных характеристиках оружия.


Алексей Иванов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
ИТ
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