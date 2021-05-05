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ТАСС

Спутник "Метеор-М" вернулся в работу в штатном режиме

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Спутник "Метеор-М"
Спутник "Метеор-М".
Источник изображения: © АО "Российские космические системы"

Функционал космического аппарата полностью восстановили

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2 вновь работает в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе АО "Корпорация "ВНИИЭМ".

"КА [космический аппарат] "Метеор-М" №2 (разработан и изготовлен АО "Корпорация "ВНИИЭМ"), ранее выведенный на постгарантийное обследование, в настоящее время работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в корпорации, функционал космического аппарата полностью восстановлен.

Ранее радиолюбитель Дмитрий Пашков сообщил на своем портале, что в системе ориентации спутника произошел сбой. По его словам, на фотографии, принятой 29 апреля, "виден край Земли, хотя камера должна смотреть строго вниз". Как пояснил Пашков, у спутника по неизвестным причинам отказала система ориентации.

Во ВНИИЭМ тогда сообщили ТАСС, что по решению главного конструктора аппарат выведен на постгарантийное обследование. Перевод космического аппарата в штатный режим работы планируется 5 мая. В пресс-службе подчеркнули, что спутник сейчас функционирует за пределами гарантийных обязательств (гарантийный срок активного существования истек в 2019 году).

Спутник "Метеор-М" №2 разработан и изготовлен ВНИИЭМ. Он был запущен с космодрома Байконур в июле 2014 года. В начале февраля прошлого года на спутнике "Метеор-М" номер 2 произошел сбой, позже в Роскосмосе сообщили, что ориентация аппарата восстановлена, он работоспособен.

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Страны
Россия
Компании
ВНИИЭМ
Роскосмос
Проекты
Байконур
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