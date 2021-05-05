Войти
ТАСС

Звездный "навигатор" для малых космических аппаратов начал летные испытания

520
0
+1
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Shane Kimbrough/NASA

Датчик предназначен для определения пространственной ориентации аппарата относительно инерциальной экваториальной звездной системы координат

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Малогабаритный звездный датчик АЗДК-1 для малых космических аппаратов, созданный в ООО "Азмерит" (холдинг РКС, входит в Роскосмос), начал проходить летные испытания. Об этом говорится в сообщении холдинга, распространенном во вторник.

"Созданный ООО "Азмерит", дочерней компанией холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), малогабаритный звездный датчик (МЗД) АЗДК-1 для малых космических аппаратов начал летные испытания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РКС, прибор входит в состав спутника дистанционного зондирования Земли "Орбикрафт - Зоркий" производства компании "Спутникс". Звездный датчик предназначен для определения пространственной ориентации аппарата относительно инерциальной экваториальной звездной системы координат через наблюдение звезд в видимом спектральном диапазоне.

Заместитель гендиректора ООО "Азмерит" Марат Абубекеров, слова которого приводятся в сообщении РКС, отметил, что разработка компании стоит в три-четыре раза дешевле зарубежных аналогов.

"Прибор обладает умеренной точностью, низким энергопотреблением, при этом его массогабаритные характеристики позволяют разместить его в одном юните малого космического аппарата. Одним из достоинств звездного датчика является его невысокая стоимость - в 3-4 раза ниже зарубежных аналогов", - отметил Абубекеров.

Спутник "Орбикрафт - Зоркий" был выведен на околоземную орбиту 22 марта 2021 года ракетой-носителем "Союз-2.1а" в числе 38 космических аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
02.03.2018
Запуски «Союзов» с «Восточного» подтвердили эффективность новой российской системы телеметрии
31.12.2014
Гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин: "Никогда раньше мы - как разработчик космической техники - не были так близки к непосредственному применению нашей продукции в экономике страны"
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
18.06.2013
Предприятия Роскосмоса представят свои разработки на международном авиационно-космическом салоне в Ле Бурже «Париж Аэрошоу 2013»
17.09.2012
Двигателю свернутого проекта «Русь-М» нашли применение на других ракетах
19.08.2009
МАКСимальный размах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 15:33
  • 64
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 05.05 15:11
  • 2
Солдат, воспитанный айфоном
  • 05.05 13:08
  • 11
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 05.05 11:24
  • 18
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 05.05 10:35
  • 2
Наш первый космофлот
  • 05.05 09:07
  • 6
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 05.05 08:34
  • 1
Гарант ядерной безопасности России
  • 05.05 08:24
  • 1
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 05.05 06:08
  • 3
Из пушки по воробьям
  • 04.05 19:54
  • 4
Военнослужащим выдадут электронные пропуска с биометрической информацией
  • 04.05 19:49
  • 2
Флот XXI века: что ждет российских моряков
  • 04.05 19:39
  • 2
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 04.05 18:51
  • 1
"У России такого не было": для спецназа создают необычное оружие
  • 04.05 17:25
  • 8
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 04.05 14:25
  • 14
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"