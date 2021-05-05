Звездный "навигатор" для малых космических аппаратов начал летные испытания

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Датчик предназначен для определения пространственной ориентации аппарата относительно инерциальной экваториальной звездной системы координат

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Малогабаритный звездный датчик АЗДК-1 для малых космических аппаратов, созданный в ООО "Азмерит" (холдинг РКС, входит в Роскосмос), начал проходить летные испытания. Об этом говорится в сообщении холдинга, распространенном во вторник.

"Созданный ООО "Азмерит", дочерней компанией холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), малогабаритный звездный датчик (МЗД) АЗДК-1 для малых космических аппаратов начал летные испытания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РКС, прибор входит в состав спутника дистанционного зондирования Земли "Орбикрафт - Зоркий" производства компании "Спутникс". Звездный датчик предназначен для определения пространственной ориентации аппарата относительно инерциальной экваториальной звездной системы координат через наблюдение звезд в видимом спектральном диапазоне.

Заместитель гендиректора ООО "Азмерит" Марат Абубекеров, слова которого приводятся в сообщении РКС, отметил, что разработка компании стоит в три-четыре раза дешевле зарубежных аналогов.

"Прибор обладает умеренной точностью, низким энергопотреблением, при этом его массогабаритные характеристики позволяют разместить его в одном юните малого космического аппарата. Одним из достоинств звездного датчика является его невысокая стоимость - в 3-4 раза ниже зарубежных аналогов", - отметил Абубекеров.

Спутник "Орбикрафт - Зоркий" был выведен на околоземную орбиту 22 марта 2021 года ракетой-носителем "Союз-2.1а" в числе 38 космических аппаратов.