В Европе приступили к сборке рельсотрона

Европейские страны приступили к реализации проекта PILUM. Вчера, 3 мая, пресс-служба Европейского оборонного агентства (EDA) объявило об официальном начале работ по созданию экспериментального электромагнитного орудия.

«Основная цель PILUM — теоретически и экспериментально исследовать возможность создания рельсотрона и сверхскоростных снарядов для него. Этот проект будет направлен на устранение серьёзных научных и технологических пробелов и предоставит первое подтверждение концепции электромагнитного рельсотрона как артиллерийской системы дальнего действия», — сообщили в пресс-службе EDA.

Фрагмент перспективного рельсотрона PILUM Источник изображения: eda.europa.eu

Консорциум PILUM возглавляет французско-германский научно-исследовательский институт Сен-Луи (ISL). Также в PILUM входят институты и коммерческие компании из Франции, Германии, Польши и Бельгии. Проект рассчитан на 24 месяца. На первый этап работ предусмотрено €1,5 млн. Позже планируется провести исследование, в котором будет рассмотрена возможность интеграции электромагнитной пушки в сухопутных и морских платформах.