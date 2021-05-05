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В зимнем периоде обучения десантники совершили более 65 тыс. прыжков с парашютом

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Источник изображения: vpk-news.ru

По итогам зимнего периода обучения 2021 учебного года военнослужащие Воздушно-десантных войск совершили более 65 тыс. прыжков с парашютом.

Под руководством специалистов воздушно-десантной службы ВДВ было десантировано около 140 единиц боевой техники, вооружения и грузов.

Напряженность боевой подготовки в зимнем периоде обучения текущего года характеризовалась большей интенсивностью в сравнении с аналогичном периодом обучения прошлого года.

Десантирование личного состава и техники из различных типов самолетов и вертолетов военно-транспортной и армейской авиации проводилось в ходе плановых занятий по воздушно-десантной и боевой подготовки, а также в ходе командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений различного уровня.

Так, в апреле текущего года, в ходе межвидового учения Воздушно-десантных войск с войсками Южного военного округа, проходившего на полигоне «Опук» в Республике Крым из 40 самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации было десантировано более 2 тыс. военнослужащих и 60 единиц боевой и специальной техники.

В летнем периоде обучения, военнослужащие Воздушно-десантных войск, в ходе боевой подготовки, примут участие в командно-штабных, тактических и тактико-специальных учениях различного уровня с массовым десантированием личного состава и техники, отметили в группа информобеспечения ВДВ.

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