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Российская газета

F-35 приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

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Источник изображения: Donald R. Allen/wikimedia.org

Воздушное пространство стран Балтии теперь будут охранять истребители ВВС Италии F-35 Lightning II. На авиабазе Эмари под Таллином ВВС Германии, которые занимались этим ранее, передали полномочия Военно-воздушным силам Италии.

Как сообщила пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии, впервые в Балтийской миссии воздушной безопасности участвуют итальянские истребители F-35 Lightning II. Пресс-релиз цитирует РИА Новости. Кстати, немецкие летчики выполняли патрулирование в Эстонии восемь месяцев. Сами же страны Балтии не имеют современных самолетов для воздушного патрулирования, поэтому с 2004 года этим занимаются страны НАТО в режиме ротации. Самолеты базируются в Литве на аэродроме Зокняй. С 2014-го эстонская авиабаза Эмари стала дополнительной площадкой.

Истребители F-35 Lightning II, которые будут патрулировать воздушное пространство стран Балтии, являются частью 13-й итальянской авиагруппы. Она базируется на авиабазе Амендола в итальянской провинции Фоджия.


Светлана Цыганкова

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Страны
Германия
Италия
Литва
Эстония
Продукция
F-35
Проекты
NATO
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