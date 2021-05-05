Сопровождение российских самолетов становится проблемой для ВВС США

Полеты самолетов ВКС России у берегов Аляски становится проблемой для американских летчиков, которым приходится встречать их в воздухе. При этом в США признают, что российские самолеты могут находиться в этой буферной зоне на законных основаниях.

Как сообщает Popular Mechanics, если в 2015 году было зафиксировано 10 перехватов российских самолетов у берегов Аляски, то в 2020 году - уже 60. При этом к воздушному пространству американского штата ВВС России не приближаются, но американских летчиков все равно поднимают в воздух для сопровождения. Этого требует операция по защите воздушного пространства страны "Благородный орел", стартовавшая после событий 11 сентября 2001 года. Каждый такой перехват вынуждает поднимать в воздух F-22 и самолеты-заправщики, а также увеличивает нагрузку на их экипажи.

Буферная зона вокруг Аляски - это тысячи квадратных миль воздушного пространства. Иностранный самолет не будет считаться нарушителем, если пролетит более чем в 12 милях от американской территории. В то же время каждый российский самолет вызывает беспокойство у военных США, поскольку, находясь в буферной зоне, при желании он может очень быстро войти в воздушное пространство Аляски.

Автор публикации пишет, что, по всей видимости, многие полеты российских ВКС на этой территории являются тренировочными, поскольку фактическое расстояние между Россией и США здесь минимальное. Но американским F-22 Raptor все равно приходится на них реагировать. Как правило, российские летчики выполняют полеты на бомбардировщиках Ту-95, противолодочных Ил-38 и модернизированных Ил-38Н, а также на истребителях Су-35.

Майя Бирюкова