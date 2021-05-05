ОДКБ приветствует прекращение столкновений и отвод войск от границы Киргизии и Таджикистана

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - В Организации Договора и коллективной безопасности (ОДКБ) приветствуют урегулирование пограничных вопросов между Киргизией и Таджикистаном.

"В ОДКБ приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе, отвод дополнительных воинских подразделений с боевой техникой и стремление сторон к урегулированию спорных пограничных вопросов политико-дипломатическими методами в духе союзничества и добрососедства, лежащем в основе деятельности Организации", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов во вторник.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Периодические перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками двух стран продолжались 30 апреля и 1 мая.

Вечером 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместном осмотре войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В понедельник в Погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в глубь своих территорий.