Попрощаться и не уйти

Дилемма Пентагона: выйдут ли США из Афганистана?

У Вашингтона остается все меньше времени, чтобы решить, будет ли выполнено основное условие сделки с талибами, а именно – покинут ли американские войска территорию Афганистана к 1 мая. Крайний срок, установленный соглашением между США и радикальным исламистским движением «Талибан» (запрещено в РФ), подписанным в феврале 2020 года, означает, что вывод военного контингента должен был начаться уже в первых числах апреля, иначе американцы рискуют получить хаотичное развитие событий.

Ведь для того, чтобы свернуть все военные базы на территории Афганистана, погрузить тонны оборудования и перебросить десятки тысяч военнослужащих, потребуется не менее трех недель. И спешный отход может вызвать ассоциации с бегством американцев из Сайгона в конце войны во Вьетнаме. Но в последних числах апреля никакой поспешности в действиях США замечено не было.

Срок выхода США из Афганистана был предусмотрен сделкой, согласно которой в обмен на действия Вашингтона «Талибан» со своей стороны гарантировал определенные уступки: боевики обязались вступить в мирные переговоры с афганским правительством и предотвратить использование «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) и другими террористическими группировками афганской территории в качестве убежища. В данный момент администрация президента США Джо Байдена проверяет, выполнили ли талибы свою часть сделки.

Байден ранее заявлял, что вывод войск будет трудным для США, добавив, что если бы процесс выхода был продлен, он бы не занял существенно больше времени. Американские СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщали, что Байден рассматривает возможность пролонгации выхода воинского контингента до шести месяцев. В ходе мартовского визита в Кабул министр обороны Ллойд Остин заявил, что США не намерены проводить «поспешный и беспорядочный вывод войск» из Афганистана, так как он может поставить под угрозу силы союзников или репутацию НАТО.

“ США не намерены проводить «поспешный и беспорядочный вывод войск» из Афганистана, так как он может поставить под угрозу силы союзников или репутацию НАТО ”

Теоретически политические воззрения Байдена допускают, что он лично может поддержать спешный выход США из Афганистана, ведь будучи вице-президентом администрации Барака Обамы, он активно выступал за сокращение присутствия американских войск в этой стране, чего, к примеру, не хотели советники президента от Минобороны. Однако следует понимать, что поспешный выход США будет иметь негативные последствия для самого Афганистана. «Талибан», с которым администрация Трампа в прошлом году заключила сделку, является агрессивной боевой группировкой, которая управляла большей частью страны до вторжения на ее территорию американских войск в 2001 году. Боевики движения даже не пытаются добиться положительного имиджа в глазах американцев – напротив, они продолжают целенаправленно убивать афганских мирных жителей и военнослужащих правительственных сил. Многие афганские и американские чиновники оправданно опасаются, что если войска США покинут территорию страны, «Талибан» попытается учинить военный переворот.

В то же время Вашингтон может продлить вывод войск на несколько месяцев, продолжая поддерживать мирные переговоры между талибами и демократическим правительством в Кабуле. Байден, похоже, склоняется к этому варианту. «Мы уйдем. Вопрос в том, когда», – заявил он в одном из недавних интервью.

Этот вариант поможет предотвратить хаос на этапе выхода США из Афганистана, но, вероятнее всего, лишь отсрочит дальнейшие всплески насилия, если «Талибан» и афганское правительство не смогут достичь соглашения о разделении власти. Талибы хотят, чтобы иноземные войска покинули страну, о чем свидетельствует выполнение условия ненападения на американских военнослужащих. Однако здесь важно вспомнить слова пресс-секретаря «Талибана» Сухейля Шахина, сказанные в ходе московской конференции по афганскому мирному урегулированию 18 марта. Тогда Шахин заявил: если Вашингтон не уложится в обозначенные сроки, это будет нарушением соглашения, которое неизбежно «вызовет реакцию». При этом Шахин не уточнил, какую форму примет реакция, но учитывая экстремистский характер деятельности талибов, Пентагон должен быть готов к мощному силовому ответу.

Наконец, Белый дом может прийти к выводу, что ограниченный контингент должен остаться в Афганистане для поддержки правительственных вооруженных сил, которые по-прежнему являются небоеготовыми, а также для защиты «многочисленных достижений в области демократии». Подобные оправдания поспособствовали тому, что два непосредственных предшественника Байдена остались втянутыми в войну, в результате чего вмешательство США, стоившее около двух триллионов долларов и десятков тысяч жизней афганцев, американцев и их союзников, теперь может растянуться на третье десятилетие.

В данный момент на территории Афганистана остаются от 2500 до 3500 американских военнослужащих (по сравнению примерно с 100 тысячами в разгар войны). Около семи тысяч военнослужащих НАТО и сил международной коалиции, которые зависят от материально-технического обеспечения из США, впоследствии также могут быть выведены из страны. Вероятнее всего, им придется уйти в разгар продолжающихся боевых действий между талибами и силами афганского правительства. И хотя согласно сделке талибы обязались не атаковать американских военнослужащих на территории своей страны, период, в течение которого подавляющее число контингента уже будет выведено, может оказаться наиболее опасным. При самом неблагоприятном сценарии, вынудив американцев уйти и захватив Кабул, «Талибан» вдохновит другие джихадистские группировки на эскалацию террористической деятельности. Представление о том, что исламисты победили самые могущественные вооруженные силы мира, будет способствовать убеждению об упадке американской мощи. Проще говоря, талибы, обладающие абсолютной властью в Афганистане, будут представлять большую джихадистскую угрозу миру, чем любая другая группировка, включая «Аль-Каиду» или остатки ИГ (запрещено в РФ).

Таким образом, чтобы избежать подобного исхода, США должны сохранить остаточные силы в Афганистане, продолжая обеспечивать поддержку афганским правительственным войскам с воздуха, а также оказывать материально-техническую помощь военнослужащим НАТО и союзников. Перед Байденом стоит выбор между полным выводом войск США, который вполне может спровоцировать хаос и подорвать афганское государство, и поддержанием небольших остаточных сил для предотвращения гражданской войны и превращения Афганистана в центр терроризма. Следует понимать, что первый вариант отнюдь не предлагает Вашингтону спасительный выход из 20-летней войны, так как полный выход из страны способен сделать его в глазах общественности сообщником «Талибана», чей контроль над Афганистаном нанесет колоссальный ущерб интересам США, региональных игроков и мирового сообщества в целом.

Лариса Шашок, преподаватель МГИМО (У) МИДа РФ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (879) за 4 мая 2021 года