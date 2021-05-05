Солдат, воспитанный айфоном

Люди, рассуждающие о политическом и социальном климате внутри воинских коллективов и гражданского персонала, который занимает половину численности Вооруженных Сил мирного времени, очень далеки от того предмета, о котором пытаются делать выводы и суждения. Во-первых эти люди (о которых делают эти суждения) живут ни где-то на другой планете или в параллельной реальности, а в том же бренном и грешном мире, что и мы с Вами. Они, их семьи, родственники и близкие каждый день сталкиваются с проблемами социально-бытового, медицинского и иного характера и видят, как государство не спешит ни то, что прийти им на помощь, но и наоборот ищет способ как еще больше обобрать их (как в Чиполлино), так появилось новое устойчивое выражение "ищет способ как ощипать уже ощипанную курицу" . Дачников нагнули раком одними законами, за что некоторые были вынуждены забросить свои дачные хозяйства, не в силах нести за них все новое и новое финансовое бремя, автомобилистов другими, военных пенсионеров (и предпенсионеров третьими или просто обошлись с ними по-свински, после того, что люди фактически свою жизнь службе отдали, не видя семьи и не участвуя в воспитании детей), новые правила, кратно удорожающие вывоз ТБО, новые схемы по оплате ЖКХ и таких примеров в общем и в каждой категории очень много и люди скорее похожи на оголенные провода и пересохшие спички, которые находятся в критической точке и еле балансируют в своем психоэмоциональном состоянии (я видел как такие люди вспыхивают и взрываются, когда им пытаются заливать в уши, то что льется кисельными реками с экранов телевизоров). Есть конечно идейные упоротые , но даже среди них, после того как их или их родных жизнь в лице вышестоящего руководства или законов "обула и кинула" немного поутихли и слились с общей массой и число таких "идейных" поубавилось. Остались либо карьеристы (где жопа в тепле, тот и хозяин), либо люди с националистическими взглядами (не радикальными, но с уклоном в эту сторону). Теперь представьте, что появляется некий троль политрук в "белом фраке" и начинает всем рассказывать как все прекрасно и что нужно любить Родину и ее Президента. Ну его если тухлыми яйцами не закидают, то как минимум во всей этой серой массе с ввалившимися глазами, это породит еще больший внутренний социальный протест. Поэтому делают проще - спускают вниз тетрадки, которые нужно писать по темам. Причем писать строго по правилам, как в прописях первого класса (что дает пишущим ощущение еще большей ущербности, а значит и мотив для внутреннего гнева), определенного цвета ручкой (иначе тетрадь при проверке забракуют). Люди, замученные основной работой, переписывают, как они выражаются - "муру", даже не вдумываясь в ее содержание. "Простынь за простынью". Им спать то некогда. Работа-дом. Некоторые как зомби. А тут еще очередная ересь в обязаловку. И как по Вашему, это сильно улучшает психологическую атмосферу в ВС? Или создает еще большее напряжение и скрытую агрессию? Мой Вам совет, как говорится от чистого сердца, если хотите преуспеть на военно-политическом фронте, то необходимо растождествить такие понятия как "Родина" и "Власть", потому что за "Эту власть" не готовы проливать крови не только гражданские но и некоторые военнослужащие (хотя в психологических тестах, которые Вы им подсовываете, они конечно напишут обратное) и уж тем более такое желание потеряли отставники. Меня "вчерашний прапорщик" убил вопросом: "Я смерти не боюсь, если быть войне, но за кого умирать, за "этого" что ли?" Людей не обманешь, уже не обманешь. Слишком много они удивили, услышали и хлебнули. И заставить их любить власть, если они конечно не получают зарплаты по 150000 и выше, невозможно. Но любовь к Родине, к Родной Земле, заложена в каждом из нас, это генетическая память, которую можно пробудить, если отделить ее от понятия "Власти". Родина и Родная Земля с властью не связана. Власть приходит и уходит, а Страна остается. Она конечно может приобрести или потерять в территориях, изменить форму правления, но это локальный промежуток времени. А в глобальном остались традиции предков, дедов и прадедов, героизм как Советского народа, так и подданных Российской Империи и еще более ранних витязей, многие из которых отдали свои жизни за Отечество . Так вот на таких примерах и нужно выезжать в нынешней непростой обстановке, а не на красивых мриях, а том как космические корабли бороздят просторы Большого Театра, а народ при этом продолжает вымирать и нищать.

№2

Восход 05.05.2021 15:11