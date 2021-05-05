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Военно-промышленный курьер

Солдат, воспитанный айфоном

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Источник изображения: Коллаж Андрея Седых

Российскому оборонному ведомству пора учиться воевать на информационном поле боя

То, что Запад ведет против нас информационную войну, ни для кого не секрет. Об этом говорится буквально каждый день, причем на всех уровнях, начиная с самого верха и заканчивая простыми обывателями. При этом мы не задумываемся, насколько эффективно наше противодействие попыткам навязывания чуждых мировоззрения и системы ценностей. Жизнь дает немало примеров того, что наши традиционные русские ценности – правдоискательство и справедливость, соборность, патриотизм и другие – начинают прогибаться под давлением индивидуализма, эгоизма, что на место нашей склонности к сопереживанию приходят равнодушие и черствость, а нашей врожденной скромности – бесстыдство и наглость, нашей совестливости – неприкрытый цинизм.

Нужен ли политработник

Недавно в одном гарнизоне довелось побеседовать с офицерами. Главное впечатление: в их головах царит такая мешанина относительно ситуации в стране и мире, что не проходится говорить о проведении ими информационно-воспитательной работы с личным составом. Более того, их вообще нельзя допускать к этому. Я поинтересовался, проводятся ли с ними инструктивно-методические занятия или что-нибудь подобное, читают ли они военные СМИ. Ответ практически был один – занятия иногда проводятся, но их содержание в основном сводится к «разбору полетов», а в СМИ, в той же «Красной звезде» нет ничего полезного, так как они сплошь заполнены фотографиями высшего военного командования и победными реляциями.

По словам одного из наиболее откровенных моих собеседников, когда осенью в подразделение пришли матросы из молодого пополнения, то он не знал, что с ними делать. «Их мозги были забиты различными соцсетями, всякими «тиктоками», причем у некоторых даже сквозил явный негативный потенциал, а у меня не хватало аргументов, чтобы противостоять этому. Я бросился за помощью, в том числе в военные СМИ, но не нашел ничего такого, чтобы подсказало, как правильно строить работу с такими матросами. Не знаю, удастся мне как-то хотя бы нейтрализовать эти настроения или они так и демобилизуются с перевернутым сознанием», – заявил он.

А вот это уже более чем серьезно.

Оболванивание молодежи, внушение ей чуждой системы ценностей – едва ли не главные цели и задачи наших оппонентов, которые они стремятся решать, действуя весьма изощренными способами и методами. Причем в последнее время Запад значительно активизировал ведение информационной войны против нас. Появились даже новые ее разновидности.

Так, недавно советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий назвал эту войну ментальной, имея в виду, что она в отличие от информационной, действие которой направлено на сознание и рациональную сторону рассудка, ведется против душевного склада и образа мышления, то есть менталитета нашего общества. Однако суть заключается не в названии войны, не в том, на что она направлена, а в ее целях. А они в том, чтобы ослабить, а затем и удушить Россию, и главным объектом для этого избрана молодежь.

Куда катимся

Западные эксперты считают, что к 2030 году огромная Россия должна распасться на кучу маленьких территорий. Естественно, в таком случае о бывалом авторитете и речи не пойдет, а образ нерушимой и могущественной страны канет в Лету.

Есть у нас понимание этой угрозы? Вне всякого сомнения, есть. Для подтверждения приведу лишь еще одно высказывание на эту тему. «От нас с вами сегодня зависит многое – упустим ли мы очередную возможность сохранить нашу страну или нет? Отреагируем ли на те вызовы и угрозы, которые перед нашим обществом стоят сегодня?» – сказал как-то первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. И добавил, что правильный диагноз – очень важный шаг к излечению. «Непонимание этого факта приводит к неверным управленческим решениям», – пояснил он.

“ В настоящее время армия США располагает арсеналом более чем 1400 периодических военных изданий. Разовый тираж – почти 400 журналов и более 1000 газет – составляет 12 миллионов экземпляров ”

А вот именно здесь и возникает вопрос, насколько точно в управленческом плане мы реагируем на эти угрозы. И на уровне не только Минобороны, но и страны в целом. Ведь чтобы противостоять любой войне, в том числе и информационной, должны быть соответственно подготовленные и вооруженные люди. Оружием информационной войны является идеология, как бы ни нравилось это слово доморощенным демократам. Идеология есть практически во всех странах. В тех же США она заключается в том, что американцы и сама Америка богоизбранны для «просвещения невежественных и освобождения порабощенной части человечества повсюду на Земле». Это сказал еще второй президент США Джон Адамс. С тех пор поддержание верности этой идее является важнейшим принципом воспитания американцев.

А взять Великобританию. После выхода из Евросоюза среди населения Соединенного Королевства власти стали усиленно культивировать идею под названием «Глобальная Британия». Суть ее заключается в том, что королевство будет стремиться распространять и отстаивать демократические ценности – естественно, в том виде, как их понимают в Лондоне, – по всей планете, поскольку, как утверждают ее сторонники, «у Великобритании есть для этого все предпосылки. Ведь благодаря истории и географии Великобритания уже во многих отношениях более глобальна, чем другие страны».

Еще более четкой идеологией руководствуется Китай. Она заключается в необходимости «великого возрождения нации Китая», которого можно достичь, став мировой сверхдержавой. Практически начав движение к этой цели с 80-х годов, когда Поднебесная на несколько порядков уступала в своем развитии Советскому Союзу, Китай за прошедшее время не только пережил СССР, но и совершил настоящее чудо, превратившись в одного из мировых экономических лидеров. При этом он в соответствии с идеологией ставил на каждом этапе своего развития перед собой конкретные задачи и непременно добивался их решения.

А к чему стремимся мы, какие цели стоят перед нами? К сожалению, они четко не сформулированы, и это во многом затрудняет ведение борьбы за сознание молодежи в той же информационной войне. Да и ведется она зачастую формально. Пример тому наше военное ведомство. Казалось бы, даже не обладая внятно выраженной государственной идеологией, у него есть все необходимое для того, чтобы организовать эффективную информационно-воспитательную работу с личным составом. И решать в ее ходе задачи не только по нейтрализации последствий негативного воздействия на сознание молодого поколения, но и по формированию у него активной государственно-патриотической позиции, чувства ответственности за судьбу страны, таких морально-психологических и боевых качеств, которые способствовали бы успешному выполнению воинского долга в мирное время и в бою.

vpk-news.ru

Есть структура органов военного уп­равления и воспитательной работы, средства массовой информации, военные учреждения культуры и искусства. Наконец, нет недостатка в руководящих документах, регламентирующих их деятельность, учебно-методических рекомендациях по организации информационно-воспитательной работы. Не стану отрицать, что с созданием более двух лет назад Главного военно-политического управления ВС России с возложением на него задач по организации информационно-воспитательной работы в армии и на флоте наблюдаются положительные изменения в этой сфере. Тому, несомненно, во многом способствовало появление в войсках замполитов, которые непосредственно занялись проведением такой работы с военнослужащими. Была также введена обязательная для всех уровней личного состава военно-политическая подготовка. Стали шире использоваться и другие формы воздействия как на рядовых солдат, так и на офицеров. Готовятся и рассылаются в войска различные методические пособия.

Все это положительно сказалось на оздоровлении морально-психологической атмосферы в подразделениях и профилактике межличностных конфликтов. В Минобороны заговорили даже о полном искоренении в войсках дедовщины, снижении до минимума уровня неуставных отношений. К сожалению, на мой взгляд, это далеко не так. И свидетельством тому служат те единичные факты, сведения о которых прорываются через военное ведомство в общество. Достаточно вспомнить об Александре Татаренко, контрактнике из Челябинска, в прошлом году из-за дедовщины ушедшем из воинской части в Приморском крае, или Рамиле Шамсутдинове, который по той же причине расстрелял в 2019-м своих сослуживцев.

Далеко неблагополучно обстоят дела в войсках и с коррупцией. По данным Главной военной прокуратуры, в прошлом году вскрыто более 24 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства в армейской среде. Военными прокурорами выявлено 2,5 тысячи уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности, за совершение которых к ответственности привлечены свыше 1,5 тысячи лиц. Среди дел о коррупции распространены случаи, когда командиры за взятку позволяют своим подчиненным устраняться от выполнения служебных обязанностей и даже покидать воинские части на долгое время. Также за мзду должностные лица обеспечивали продвижение по службе и присвоение воинского звания.

Все это свидетельствует о недолжном уровне морально-психологического состояния военнослужащих, в том числе и офицеров, что в свою очередь заставляет говорить о недостаточной эффективности информационно-воспитательной работы, проводимой в армии и на флоте. Особенно неблагополучно в этом плане складывается ситуация в отдаленных гарнизонах, где зачастую офицеры предоставлены сами себе.

Печатное слово – страшная сила

Трудно вести речь о некой эффективности этой работы, когда в ней практически не используются военные СМИ. И это притом что сам министр обороны Сергей Шойгу неоднократно подчеркивал огромное значение СМИ в работе с людьми. В частности, он сказал: «Настал тот день, когда мы все признали, что слово, камера, фотография, Интернет и вообще информация стали еще одним видом оружия, еще одним видом Вооруженных сил».

Однако если сравнить с теми же вооруженными силами США, то можно отметить, что у нас практически нет военных СМИ. Так, для формирования и поддержания необходимого морально-психологического состояния американских военнослужащих Пентагон использует разветвленную сеть радио- и телевизионных станций. Только система американских войск в Европе включает девять радиостанций и четыре телестудии. Задействованы в этих целях и социальные сети – Twitter, Facebook, Pinterest и другие. Все они готовят передачи по принципу: «Войны должны выглядеть справедливыми, враг – жесточайшим, собственные воины – настоящими героями».

Считая при этом, что печать по-прежнему является фактором постоянного и длительного воздействия на сознание личного состава, Пентагон активно повышает ее действенность. В настоящее время армия США располагает арсеналом более чем 1400 периодических военных изданий. Разовый тираж – почти 400 журналов и более 1000 газет – составляет 12 миллионов экземпляров. В сухопутных войсках издается 13 журналов, ведущим из которых является журнал Soldiers, в ВМС – 27 журналов, ВВС – 38 журналов. Объединенные штабы ВС США в зонах ответственности, соединения и отдельные части вплоть до бригады обладают правом издания собственных печатных органов.

Крупнейшим печатным органом, распространяемым в вооруженных силах США, является ежедневная газета Stars & Stripes, предназначенная для информирования военнослужащих на Европейском и Индо-Тихоокеанском театрах военных действий. При этом издания газеты для Европы и Тихого океана существенно отличаются по содержанию. Газета распространяется и на территории США по подписке и в электронном виде – через Интернет. Финансирование осуществляется за счет военного бюджета, поступлений от рекламы и подписки. Многим категориям военнослужащих газета доставляется бесплатно с расчетом максимального охвата личного состава.

А что у нас – около десятка газет и столько же журналов. Да и они подчиняются не Главному военно-политическому управлению ВС РФ, а Департаменту информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Кстати, на этой структуре хотелось бы остановиться несколько подробнее. Ведь судя по названию, именно она призвана заниматься информированием личного состава вооруженных сил и общества по вопросам военной политики и безопасности. На деле же главной задачей данного формирования, численностью, как утверждается, более 150 человек, является обеспечение высшего военного командования. Для этого в его составе созданы специальные управления, которые занимаются обеспечением министра обороны и его заместителей, то есть тем, что раньше относилось к обязанностям пресс-службы военного ведомства. Для информирования же вооруженных сил выделена группа сотрудников, которая насчитывает лишь несколько человек.

Что же касается руководства военными СМИ, то в нарушение Закона о средствах массовой информации оно выражается в прямом редактировании департаментом всех материалов, публикуемых в той же «Красной звезде». Причем это делается порой людьми, которые не имеют журналистского образования, опыта работы в СМИ. Отсюда тираж некогда любимой миллионами читателей газеты сегодня составляет всего лишь около 25 тысяч экземпляров.

Находясь в гарнизоне, о котором шла речь выше, я не поленился и полистал подшивку «Красной звезды», благо, она в части имелась. И к сожалению, не мог не согласиться со словами, сказанными мне офицерами, о том, что газета им неинтересна, так как в ней нет ничего полезного для них. Почти за полгода я не нашел в ней ни одной проблемной статьи, ни одного критического материала, ни одной публикации, в которой кто-то делился бы своим опытом работы с подчиненными, скажем, по противодействию влиянию соцсетей. Со страниц газеты исчезли публикации на социальные темы, в том числе и некогда пользовавшаяся спросом рубрика «Отвечаем на вопросы читателей».

В таком же, если не худшем состоянии находятся окружные и флотские газеты. И во многом это результат управления ими Департаментом информации и массовых коммуникаций. В этой связи видится целесообразным, с одной стороны, придание или точнее возвращение им былой самостоятельности, а с другой – передача их в подчинение Главному военно-политическому управлению. Естественно, с условием, что в нем будет создан орган, в который войдут специалисты информационно-воспитательной работы и который станет эффективно использовать как печатные, так и электронные СМИ в интересах информирования Вооруженных сил и общества.

Следует также отметить, что еще есть телерадиокомпания ВС РФ «Звезда», которая объединяет федеральный телеканал «Звезда», радиостанцию «Радио Звезда», информационные порталы tvzvezda.ru и radiozvezda.ru. Отдавая должное патриотическому содержанию многих теле-и радиопередач, а также публикаций этой компании, не может не возникнуть вопрос: а чем она еще полезна офицерам, как она показывает передовой опыт лучших из них и вскрывает имеющиеся недостатки в армии и на флоте в интересах борьбы с ними?

Отвечая на этот вопрос, один из руководителей «Звезды» заявил, что данные проблемы компанию не интересуют. Для нее сегодня важнее, по его словам, создать программу, подобную передаче «Пусть говорят» Первого канала, и сделать ее такой же рейтинговой и прибыльной. То, что эта программа – ретранслятор пошлости и негатива, самая кровожадная, как назвал ее Александр Политковский, один из известных тележурналистов эпохи перестройки, и направлена на деградацию общества, руководство компании, похоже, не волнует. Главное, чтобы она приносила прибыль. И это притом что на содержание компании Минобороны выделяет миллиарды бюджетных рублей.

Воспитание и патриотизм – вот ключ к построению сильного государства. Это не только громкие и красивые слова – это прежде всего призыв, программа к действию наших воспитательных структур. Если они не перестроят свою информационно-воспитательную работу и не направят ее на формирование и развитие личности каждого военнослужащего, укрепление у него чувства патриотизма, мы будем проигрывать информационную войну.


Борис Усвяцов, кандидат военных наук, профессор

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (879) за 4 мая 2021 года

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2 комментария
№1
05.05.2021 11:36
Люди, рассуждающие о политическом и социальном климате внутри воинских коллективов и гражданского персонала, который занимает половину численности Вооруженных Сил мирного времени, очень далеки от того предмета, о котором пытаются делать выводы и суждения.

Во-первых эти люди (о которых делают эти суждения) живут ни где-то на другой планете или в параллельной реальности, а в том же бренном и грешном мире, что и мы с Вами.

Они, их семьи, родственники и близкие каждый день сталкиваются с проблемами социально-бытового, медицинского и иного характера и видят, как государство не спешит ни то, что прийти им на помощь, но и наоборот ищет способ как еще больше обобрать их (как в Чиполлино), так появилось новое устойчивое выражение "ищет способ как ощипать уже ощипанную курицу".

Дачников нагнули раком одними законами, за что некоторые были вынуждены забросить свои дачные хозяйства, не в силах нести за них все новое и новое финансовое бремя, автомобилистов другими, военных пенсионеров (и предпенсионеров третьими или просто обошлись с ними по-свински, после того, что люди фактически свою жизнь службе отдали, не видя семьи и не участвуя в воспитании детей), новые правила, кратно удорожающие вывоз ТБО, новые схемы по оплате ЖКХ и таких примеров в общем и в каждой категории очень много и люди скорее похожи на оголенные провода и пересохшие спички, которые находятся в критической точке и еле балансируют в своем психоэмоциональном состоянии (я видел как такие люди вспыхивают и взрываются, когда им пытаются заливать в уши, то что льется кисельными реками с экранов телевизоров).

Есть конечно идейные упоротые, но даже среди них, после того как их или их родных жизнь в лице вышестоящего руководства или законов "обула и кинула" немного поутихли и слились с общей массой и число таких "идейных" поубавилось. Остались либо карьеристы (где жопа в тепле, тот и хозяин), либо люди с националистическими взглядами (не радикальными, но с уклоном в эту сторону).

Теперь представьте, что появляется некий троль политрук в "белом фраке" и начинает всем рассказывать как все прекрасно и что нужно любить Родину и ее Президента. Ну его если тухлыми яйцами не закидают, то как минимум во всей этой серой массе с ввалившимися глазами, это породит еще больший внутренний социальный протест.

Поэтому делают проще - спускают вниз тетрадки, которые нужно писать по темам. Причем писать строго по правилам, как в прописях первого класса (что дает пишущим ощущение еще большей ущербности, а значит и мотив для внутреннего гнева), определенного цвета ручкой (иначе тетрадь при проверке забракуют).

Люди, замученные основной работой, переписывают, как они выражаются - "муру", даже не вдумываясь в ее содержание. "Простынь за простынью". Им спать то некогда. Работа-дом. Некоторые как зомби. А тут еще очередная ересь в обязаловку.

И как по Вашему, это сильно улучшает психологическую атмосферу в ВС? Или создает еще большее напряжение и скрытую агрессию?

Мой Вам совет, как говорится от чистого сердца, если хотите преуспеть на военно-политическом фронте, то необходимо растождествить такие понятия как "Родина" и "Власть", потому что за "Эту власть" не готовы проливать крови не только гражданские но и некоторые военнослужащие (хотя в психологических тестах, которые Вы им подсовываете, они конечно напишут обратное) и уж тем более такое желание потеряли отставники.

Меня "вчерашний прапорщик" убил вопросом: "Я смерти не боюсь, если быть войне, но за кого умирать, за "этого" что ли?"

Людей не обманешь, уже не обманешь. Слишком много они удивили, услышали и хлебнули.

И заставить их любить власть, если они конечно не получают зарплаты по 150000 и выше, невозможно.

Но любовь к Родине, к Родной Земле, заложена в каждом из нас, это генетическая память, которую можно пробудить, если отделить ее от понятия "Власти".

Родина и Родная Земля с властью не связана. Власть приходит и уходит, а Страна остается. Она конечно может приобрести или потерять в территориях, изменить форму правления, но это локальный промежуток времени.

А в глобальном остались традиции предков, дедов и прадедов, героизм как Советского народа, так и подданных Российской Империи и еще более ранних витязей, многие из которых отдали свои жизни за Отечество.

Так вот на таких примерах и нужно выезжать в нынешней непростой обстановке, а не на красивых мриях, а том как космические корабли бороздят просторы Большого Театра, а народ при этом продолжает вымирать и нищать.
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№2
05.05.2021 15:11
И еще изучайте правильную литературу и исторические примеры:

Я плохо знаю теперешнее состояние Германии, но мне кажется, что немцы должны были быть очень уверены в патриотизме и разуме своего народа и в его иммунитете от выбрасываемой на нашу гибель заразы, когда решались на такое исключительное средство, видимо последнее, что у них оставалось, чтобы вывести из строя своего наиболее опасного по естественным ресурсам врага. Еще в 1905 году юмористический журнал князя Волконского «Плювиум» доказывал, что наиболее распространенной в России партией являлись С. С. (сукины сыны) с девизом «поменьше работы, побольше денег».

Теперь этот девиз пущен в самое широкое обращение и перевернул все вверх тормашками, ибо, неперевариваемый и в мирное время, он во время войны, да еще такой, как настоящая, хуже самой смерти. Он нас быстро и бесповоротно слопал, ибо не было у нас против него противоядия: здорового, сердцем и головой рожденного патриотизма, разума и просвещения народных масс и дельных и прозорливых политических вождей; не было и необходимых при такой заразе дезинфекционных и асептических средств: силы и железа власти.

Товарищ Керенский вообразил, что армии можно поднять на подвиг истерическими визгами и навинчиванием толпы пустопорожними резолюциями; он так привык к словесным победам над слабыми головами русских судей, над настроением публики больших политических процессов путем многоглаголания и сбивания всмятку мозгов у слушающих, что считал, что эти методы применимы и при воздействии на те вооруженные толпы-массы, который именовались армией.

Штатский Главковерх, вероятно, искренно и убежденно думал, что обладает такой силой глагола, которая способна произвести тот же, как и на митингах и словопрениях, эффект в применении к тому Великому Ужасу, который именуется войной, да еще и в современном ее воплощении с ее невероятно грандиозными и цепенящими даже и не робкие души средствами истребления и великого душевного потрясения.

Я до сих пор помню тех сошедших с ума солдат-немцев, которых мы взяли в плен после 48 часового обстрела немецких окопов; а, ведь, у нас был только 6-дюймовый калибр.

Я помню присланные нам выписки из дневника убитого при обратном взятии Вердена немецкого капитана, отметившего, что расположение его соседа уже седьмой день обстреливается непрекращающимся ни на минуту огнем 28-сантиметровых орудий, и что почти все защитники этого участка сошли с ума.

Быть может, в окопах мы еще как-нибудь отсидимся, но мечтать сейчас о наступлении могут только совершенно безумные люди. Четыре месяца тому назад моя 70 дивизия была еще способна на порыв и на наступление, а теперь нельзя об этом и заикнуться; о таких же отбросах, как 120 и 121 дивизии, и говорить нечего.

Малейший разговор даже о подготовке к каким-нибудь наступательным действиям сразу швырнет войска в руки тех, которые им говорят, что продолжение войны нужно начальству, чтобы получать побольше денег и побольше наград, и сделает нас для наших солдат врагом бесконечно более опасным и ненавистным, чем сидящие в окопах немцы; последние очень умело бубнят в ежедневно нам бросаемых «Товарищах» и «Русских Вестниках», что они друзья русского народа и совершенно не хотят с ним воевать; если же нет мира, то вся задержка только в русском начальстве и в русских офицерах.

В тылу начался грабеж уходящими с фронта дезертирами товарных поездов с продовольствием, идущим в армии; получено распоряжение армискома отправить в тыл вооруженные конвои для сопровождения наших поездов; дезертирство разливается повсюду; только у меня еще держатся 18 и 70 дивизии. в которых, если и есть дезертиры, то только из недавно пришедших пополнений самого гнусного состава, и без того растерявших в пути от 50 до 90%.

Расстройство подвоза грозить самыми неприятными последствиями, так как теперь не 1915 год и «товарищи» не примирятся с теми недостатками в довольствии, которые так молчаливо и терпеливо переносили «солдаты».

Мрачно, тяжело и безнадежно; продолжаю наружно бодриться, бурно работаю и тащу за собой других, глубоко запрятывая от подчиненных то, что сидит в голове и грызет сердце, так как не имею права никого заражать своим пессимизмом.

Кошмарно работать, не веря уже в успех, и не имея надежд на будущее; сколько работы, энергии и нервов я вложил в подготовку и исполнение июньского наступления, а чем все это кончилось и все успехи 70 дивизии были уничтожены трусостью и развалом соседей.

9 Октября.

Сумбурный и тяжелый день; усталый, как выжатый лимон, я свалился поздно ночью на свою походную кровать, и целые полчаса Петр возился со мной, отхаживая меня от сильного сердечного припадка. Весь день провел в уговорах полков 70 дивизии, которые присоединились к резолюции Переяславцев и отказались идти на смену 18 дивизии; эмиссары Переяславцев два дня ездили по полкам, митинговали и сманили на свою сторону всю дивизию; всем показалось, конечно, очень заманчивым отбрыкаться от возвращения, — да еще в такую отчаянно скверную погоду,— в неприютные окопы и расстаться с привольной, без работ и занятий стоянкой по деревням, с вечной днем и ночью игрой в карты, с хороводами и гулянками и прочими наслаждениями.

Промотался на автомобиле целый день; начал с 280 Сурского полка, который за последнее время был в относительном порядке и очень умело управлялся молодым командующим Полковником Мисюревичем при очень благожелательном содействии разумного и дельного полкового комитета, помогавшего командиру, где это было надо, и не мешавшегося, куда не следует.

Застал собрание всех комитетов полка, выругал их основательно за присоединение к общему выступлению и пристыдил, что такие выкидки равносильны измене. Отвечая на заданные вопросы, обстоятельно объяснил, почему сейчас не может быть мира, и что мы все должны делать для того, чтоб он был поскорее и такой прочности, чтобы нашим детям и внукам уже не пришлось бы больше воевать.

Пригрозил, что если будут упираться, то придется употребить силу — теперь жалею, что это сорвалось, так как такие бессильные и немогущие быть приведенными в исполнение угрозы совершенно бесцельны, да и всегда кроме того считал, что пугание угрозой наказания недостойно власти. Застал уже комитеты нового выбора и нового состава; впечатление скверное: старые разумные солдаты забаллотированы и их сменили мрачные серые субъекты из последних тыловых пополнений, демагоги из большевистских вожаков в запасных полках с злобными сверлящими глазами и волчьими мордами.

От таких «товарищев» можно ждать чего угодно; двинские большевистские заправилы умело добились смены старых комитетов, которые в этой дивизии являлись для них камнем преткновения в разрушительной деятельности. Я уверен, что при старых комитетах дивизия никогда бы не закинулась даже при условиях стоянки в резерве за Двинском.

Сейчас же все внутреннее, интимное и реальное руководство массами в руках тех, которые, как черт ладана, боятся окопов, стрельбы и прочих жупелов, тылом рожденных: мин и ядовитых газов. Два комитетчика злобно, на самых визжащих тонах выкрикивали, что они уже три года погибают и мучаются в окопах, а когда я спросил сначала их, а после их заминки, их соседей, как давно эти оратели в полку, то оказалось, всего третья неделя. Но во всяком случае мне удалось добиться пересмотра решения и перед отъездом из штаба полка меня заверили, что полк после обеда выступит.

Затем проехал в 277 полк; там тоже собрание всех комитетов, состав их новый, такой же злобный и ожесточенный, владеющей массами, которые, хвативши вольного и ленивого стояния в резерве, совершенно не желают месить снова придвинские грязи, лезть в запущенные окопы, работать, нести oxpaнение, ходить в секреты и рисковать своей жизнью, когда впереди столько сладких перспектив.

Какой же я начальник при таких условиях? приказать и заставить я уже не могу; я должен убеждать и уговаривать, чтобы на время замазать то, что лезет изо всех щелей; и для чего все это? ведь успех уговора так же непрочен, как и все остальное. Я базируюсь на долге, требую напряжения и подвига, тащу туда, где раны и смерть, а мои противники сулят блага и наслаждения, спасают от смерти и разрешают от всех неприятных обязанностей.

Говорил до сердцебиения, убеждал, рассказывал и разъяснял; чувствовал, что по-видимому победил данное сборище, но сознавал, что впечатление от моих слов рассеется сейчас же, как люди вернутся в свои роты и начнут рассуждать, слушаться ли командира корпуса и идти в окопы или упереться на своем и продолжать сидеть в деревнях и веселиться.

Жалобы раздавались самые слезливые: и устали мы, и рядов в ротах мало, и босые все, и от голода пухнем; одним словом, обычные завывания русского попрошайки, когда он хочет выпросить побольше.

Я по пунктам разбивал все жалобы; заставил сознаваться, что ни босых, ни голодных нет, да и быть не может; цифрами доказал, что на фронте 10 корпусов нет таких так обильно во всем обеспеченных частей, как полки 70 дивизии; большинство возражавших смолкало и исчезало в толпe; старики стали зыкать на клянчивших, уличая их недавнее пребывание в полку и полную неосновательность жалоб на довольствие, но несколько мрачных типов самого зловещего вида продолжали бубнить про сапоги, про прогорклое масло, как про самый законный повод к тому, чтобы не идти на смену.

Общий вид вновь выбранных комитетов очень напоминает теперешний Петроградский хлеб — такая же серая мразь; старые разумные солдаты, говорившие о долге, тpeбoвавшие службы и сами показывавшее, как надо служить, всюду забаллотированы, как «корниловцы и старорежимники», а на их место в комитеты пробрались крикливые, прыщавые с зелеными мордами юнцы.

Приехавшие со мной председатель дивизионного комитета 18 дивизии Фашер (очень разумный и стоящий на здоровой почвe солдат) и представители других полков пытались всячески уговорить эту серую, трусливую гущу, но их доводы ударялись как в подушку.

После двухчасовых разглагольствований толпа начала сдаваться; послышались заявления, что их не так поняли и что идти в окопы они не отказываются; вперед полезли остатки старых солдат, и дело начало принимать совсем неожиданно благоприятный поворот.

Но все было сорвано одним из наиболее энергичных вожаков, по-видимому, только одетым в форму полка, который, видя, что почва ускользает из под их ног, бросил в самой вызывающей форме обвинение по адресу начальника дивизии генерала Беляева, что он де грозил им, что, если они не пойдут в окопы, то их погонят штыками.

Настроение было мгновенно сорвано, толпа зарычала и с этого времени положение стало безнадежным. В это время в толпе произошло какое-то движение, и один из членов комитета унт.-офицер Морозов, сославшись на какое то заседание, уговорил меня уехать.

Только в автомобиле я узнал от шоферов, что в разгар последнего моего успеха большевистские коноводы решили меня пристрелить, но, так как на собрании все были без оружия, то это меня спасло; пока послали за винтовкой, старые солдаты узнали и, когда назначенный для моего истребления комитетчик взял винтовку, чтобы застрелить меня сзади, то старики у него ее вырвали; я же в пылу дебатов ничего даже не заметил.

Вернулся домой совсем разбитым; промотался на автомобиле и в экипаже около 200 верст, да четыре часа говорил и убеждал среди самой напряженной атмосферы.

Дома был ошеломлен и ошарашен получением директивы о предстоящем не позже 20 октября наступлении. Удивляться давно уже перестал, но все же поставил себе вопрос: «каким местом — головой или седалищем думают в Пскове и в Двинске».

10 Октября.

Утром срочно вызвали в Штаб армии на совещание всех корпусных командиров.
Когда очередь дошла до меня, то я резко, определенно и решительно заявил, что сейчас даже и заикнуться нельзя о наступлении;

Мое мнение сейчас сводится к тому, что надо распустить армию и оставить только добровольцев, обеспечив их во всех отношениях самым лучшим образом; я, считаю, что останется около миллиона, а этого вполне достаточно, чтобы продолжать оборонительную войну при тех технических средствах снабжения, которые теперь у нас есть.

Образовавшиеся кое-где ударные батальоны служат отлично, дерутся геройски и на них надо базироваться; действия этих батальонов во время июльского наступления и при рижском прорыве, где такой батальон 38 дивизии буквально спас все положение, безупречная служба ударного батальона 120 дивизии дают полное право надеяться, что с этими частями мы удержим фронт, особенно если нас не будет трогать и губить тыл.

Ведь в этом последний шанс и единственный исход, так как с войсками, в том состоянии, в котором они сейчас находятся, мы не только не можем наступать, но не выдержим даже более слабого удара, чем то было под Ригой и Якобштадтом.

Мне истерически возражал Антипов на тему «не разрушайте организации». Я ему ответил, что как же можно говорить о спасении организации, когда она вся сгнила и сгнившее заражает последние остатки здорового; в катастрофические времена нельзя жить ответами шаблончиками и прогнившей рутиной.

Преступно закрывать глаза на происходящее: язва расползается, она захватила последние еще державшиеся части: мой корпус и кавалерию, и я официально докладываю, что мой корпус к бою неспособен, приказов не слушает.

Остальные командиры корпусов одобрительно мне поддакивали, но когда надо было решительно высказаться, то замолчали, и в результате все совещание свелось к толченью воды в ступе.

Рожденная в невоюющих штабах хлесткая фраза, «ни шагу назад с земли, политой русской кровью», пролила целые моря этой крови и пролила совершенно даром. Если бы не лезли за немцами, как слепые щенята за сукой, и вместо того, чтобы барахтаться, гнить и гибнуть в болотах западных берегов той линии озер, которая тянется от Двинска к Нарочу, — остались бы на высотах восточных берегов, то могли бы занимать фронт половиной сил, сохранили бы войска физически и не вымотали бы их так нравственно.

Немцы же засели на хороших и сухих позициях, отлично их укрепили, держали на них одну дивизию против наших 3—4; мы сидели внизу, не видали ни кусочка немецкого тыла; наш тыл был у немцев, как на ладони; доставка каждого бревна, подача каждой походной кухни были возможны только ночью, люди лежали в болотах, пили болотную воду.

Положение наше было таково, что если бы немцы захотели или получили возможность нас долбануть; то никто из боевой части не ушел бы с своих участков и мы были бы бессильны им помочь, так как все сообщения были по гатям, отлично видным немцам и сходившимся к двум узким озерным перешейкам, прицельно обстреливаемым немецкой артиллерией.

Сколько бумаги я исписал на доклады о невозможности нашего положения и о необходимости отойти за озера; помню тот переполох, который произошел в штабе моего теперешнего корпуса, когда я по должности начальника 70 дивизии, вскоре после приема боевого участка дивизии, подал доклад, весьма ярко характеризовавший весь ужас нашего положения; на меня стали смотреть, как на какого то опасного еретика, и очень боялись, чтобы в штабе армии не узнали, что в корпусе есть субъект, позволяющей ceбe исповедовать такие преступные идеи.

Но меня это мало тревожило, и в каждом докладе о положении дивизии и боевого участка и при каждом посещении разных высокопоставленных контролеров и гастролеров я неизменно и упрямо бубнил и доказывал необходимость бросить заозерные позиции. Но на все мои доводы я получал один ответ: «ни пяди земли назад», и целый год мы затрачивали невероятный усилия для того, чтобы справиться с теми трудностями, которые давили нас на наших позициях; затрачивали при этом совершенно бездельно, ибо держаться мы могли только в том случае, если немцы нас не трогали (им нужно было спокойствие на этом участке, и они умело водили нас за нос).

 Барон А.П. Будберг - Дневник белогвардейца/Колчаковская эпопея
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