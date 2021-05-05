Солдат, воспитанный айфоном

Российскому оборонному ведомству пора учиться воевать на информационном поле боя
То, что Запад ведет против нас информационную войну, ни для кого не секрет. Об этом говорится буквально каждый день, причем на всех уровнях, начиная с самого верха и заканчивая простыми обывателями. При этом мы не задумываемся, насколько эффективно наше противодействие попыткам навязывания чуждых мировоззрения и системы ценностей. Жизнь дает немало примеров того, что наши традиционные русские ценности – правдоискательство и справедливость, соборность, патриотизм и другие – начинают прогибаться под давлением индивидуализма, эгоизма, что на место нашей склонности к сопереживанию приходят равнодушие и черствость, а нашей врожденной скромности – бесстыдство и наглость, нашей совестливости – неприкрытый цинизм.
Нужен ли политработник
Недавно в одном гарнизоне довелось побеседовать с офицерами. Главное впечатление: в их головах царит такая мешанина относительно ситуации в стране и мире, что не проходится говорить о проведении ими информационно-воспитательной работы с личным составом. Более того, их вообще нельзя допускать к этому. Я поинтересовался, проводятся ли с ними инструктивно-методические занятия или что-нибудь подобное, читают ли они военные СМИ. Ответ практически был один – занятия иногда проводятся, но их содержание в основном сводится к «разбору полетов», а в СМИ, в той же «Красной звезде» нет ничего полезного, так как они сплошь заполнены фотографиями высшего военного командования и победными реляциями.
По словам одного из наиболее откровенных моих собеседников, когда осенью в подразделение пришли матросы из молодого пополнения, то он не знал, что с ними делать. «Их мозги были забиты различными соцсетями, всякими «тиктоками», причем у некоторых даже сквозил явный негативный потенциал, а у меня не хватало аргументов, чтобы противостоять этому. Я бросился за помощью, в том числе в военные СМИ, но не нашел ничего такого, чтобы подсказало, как правильно строить работу с такими матросами. Не знаю, удастся мне как-то хотя бы нейтрализовать эти настроения или они так и демобилизуются с перевернутым сознанием», – заявил он.
А вот это уже более чем серьезно.
Оболванивание молодежи, внушение ей чуждой системы ценностей – едва ли не главные цели и задачи наших оппонентов, которые они стремятся решать, действуя весьма изощренными способами и методами. Причем в последнее время Запад значительно активизировал ведение информационной войны против нас. Появились даже новые ее разновидности.
Так, недавно советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий назвал эту войну ментальной, имея в виду, что она в отличие от информационной, действие которой направлено на сознание и рациональную сторону рассудка, ведется против душевного склада и образа мышления, то есть менталитета нашего общества. Однако суть заключается не в названии войны, не в том, на что она направлена, а в ее целях. А они в том, чтобы ослабить, а затем и удушить Россию, и главным объектом для этого избрана молодежь.
Куда катимся
Западные эксперты считают, что к 2030 году огромная Россия должна распасться на кучу маленьких территорий. Естественно, в таком случае о бывалом авторитете и речи не пойдет, а образ нерушимой и могущественной страны канет в Лету.
Есть у нас понимание этой угрозы? Вне всякого сомнения, есть. Для подтверждения приведу лишь еще одно высказывание на эту тему. «От нас с вами сегодня зависит многое – упустим ли мы очередную возможность сохранить нашу страну или нет? Отреагируем ли на те вызовы и угрозы, которые перед нашим обществом стоят сегодня?» – сказал как-то первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. И добавил, что правильный диагноз – очень важный шаг к излечению. «Непонимание этого факта приводит к неверным управленческим решениям», – пояснил он.
“ В настоящее время армия США располагает арсеналом более чем 1400 периодических военных изданий. Разовый тираж – почти 400 журналов и более 1000 газет – составляет 12 миллионов экземпляров ”
А вот именно здесь и возникает вопрос, насколько точно в управленческом плане мы реагируем на эти угрозы. И на уровне не только Минобороны, но и страны в целом. Ведь чтобы противостоять любой войне, в том числе и информационной, должны быть соответственно подготовленные и вооруженные люди. Оружием информационной войны является идеология, как бы ни нравилось это слово доморощенным демократам. Идеология есть практически во всех странах. В тех же США она заключается в том, что американцы и сама Америка богоизбранны для «просвещения невежественных и освобождения порабощенной части человечества повсюду на Земле». Это сказал еще второй президент США Джон Адамс. С тех пор поддержание верности этой идее является важнейшим принципом воспитания американцев.
А взять Великобританию. После выхода из Евросоюза среди населения Соединенного Королевства власти стали усиленно культивировать идею под названием «Глобальная Британия». Суть ее заключается в том, что королевство будет стремиться распространять и отстаивать демократические ценности – естественно, в том виде, как их понимают в Лондоне, – по всей планете, поскольку, как утверждают ее сторонники, «у Великобритании есть для этого все предпосылки. Ведь благодаря истории и географии Великобритания уже во многих отношениях более глобальна, чем другие страны».
Еще более четкой идеологией руководствуется Китай. Она заключается в необходимости «великого возрождения нации Китая», которого можно достичь, став мировой сверхдержавой. Практически начав движение к этой цели с 80-х годов, когда Поднебесная на несколько порядков уступала в своем развитии Советскому Союзу, Китай за прошедшее время не только пережил СССР, но и совершил настоящее чудо, превратившись в одного из мировых экономических лидеров. При этом он в соответствии с идеологией ставил на каждом этапе своего развития перед собой конкретные задачи и непременно добивался их решения.
А к чему стремимся мы, какие цели стоят перед нами? К сожалению, они четко не сформулированы, и это во многом затрудняет ведение борьбы за сознание молодежи в той же информационной войне. Да и ведется она зачастую формально. Пример тому наше военное ведомство. Казалось бы, даже не обладая внятно выраженной государственной идеологией, у него есть все необходимое для того, чтобы организовать эффективную информационно-воспитательную работу с личным составом. И решать в ее ходе задачи не только по нейтрализации последствий негативного воздействия на сознание молодого поколения, но и по формированию у него активной государственно-патриотической позиции, чувства ответственности за судьбу страны, таких морально-психологических и боевых качеств, которые способствовали бы успешному выполнению воинского долга в мирное время и в бою.
vpk-news.ru
Есть структура органов военного управления и воспитательной работы, средства массовой информации, военные учреждения культуры и искусства. Наконец, нет недостатка в руководящих документах, регламентирующих их деятельность, учебно-методических рекомендациях по организации информационно-воспитательной работы. Не стану отрицать, что с созданием более двух лет назад Главного военно-политического управления ВС России с возложением на него задач по организации информационно-воспитательной работы в армии и на флоте наблюдаются положительные изменения в этой сфере. Тому, несомненно, во многом способствовало появление в войсках замполитов, которые непосредственно занялись проведением такой работы с военнослужащими. Была также введена обязательная для всех уровней личного состава военно-политическая подготовка. Стали шире использоваться и другие формы воздействия как на рядовых солдат, так и на офицеров. Готовятся и рассылаются в войска различные методические пособия.
Все это положительно сказалось на оздоровлении морально-психологической атмосферы в подразделениях и профилактике межличностных конфликтов. В Минобороны заговорили даже о полном искоренении в войсках дедовщины, снижении до минимума уровня неуставных отношений. К сожалению, на мой взгляд, это далеко не так. И свидетельством тому служат те единичные факты, сведения о которых прорываются через военное ведомство в общество. Достаточно вспомнить об Александре Татаренко, контрактнике из Челябинска, в прошлом году из-за дедовщины ушедшем из воинской части в Приморском крае, или Рамиле Шамсутдинове, который по той же причине расстрелял в 2019-м своих сослуживцев.
Далеко неблагополучно обстоят дела в войсках и с коррупцией. По данным Главной военной прокуратуры, в прошлом году вскрыто более 24 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства в армейской среде. Военными прокурорами выявлено 2,5 тысячи уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности, за совершение которых к ответственности привлечены свыше 1,5 тысячи лиц. Среди дел о коррупции распространены случаи, когда командиры за взятку позволяют своим подчиненным устраняться от выполнения служебных обязанностей и даже покидать воинские части на долгое время. Также за мзду должностные лица обеспечивали продвижение по службе и присвоение воинского звания.
Все это свидетельствует о недолжном уровне морально-психологического состояния военнослужащих, в том числе и офицеров, что в свою очередь заставляет говорить о недостаточной эффективности информационно-воспитательной работы, проводимой в армии и на флоте. Особенно неблагополучно в этом плане складывается ситуация в отдаленных гарнизонах, где зачастую офицеры предоставлены сами себе.
Печатное слово – страшная сила
Трудно вести речь о некой эффективности этой работы, когда в ней практически не используются военные СМИ. И это притом что сам министр обороны Сергей Шойгу неоднократно подчеркивал огромное значение СМИ в работе с людьми. В частности, он сказал: «Настал тот день, когда мы все признали, что слово, камера, фотография, Интернет и вообще информация стали еще одним видом оружия, еще одним видом Вооруженных сил».
Однако если сравнить с теми же вооруженными силами США, то можно отметить, что у нас практически нет военных СМИ. Так, для формирования и поддержания необходимого морально-психологического состояния американских военнослужащих Пентагон использует разветвленную сеть радио- и телевизионных станций. Только система американских войск в Европе включает девять радиостанций и четыре телестудии. Задействованы в этих целях и социальные сети – Twitter, Facebook, Pinterest и другие. Все они готовят передачи по принципу: «Войны должны выглядеть справедливыми, враг – жесточайшим, собственные воины – настоящими героями».
Считая при этом, что печать по-прежнему является фактором постоянного и длительного воздействия на сознание личного состава, Пентагон активно повышает ее действенность. В настоящее время армия США располагает арсеналом более чем 1400 периодических военных изданий. Разовый тираж – почти 400 журналов и более 1000 газет – составляет 12 миллионов экземпляров. В сухопутных войсках издается 13 журналов, ведущим из которых является журнал Soldiers, в ВМС – 27 журналов, ВВС – 38 журналов. Объединенные штабы ВС США в зонах ответственности, соединения и отдельные части вплоть до бригады обладают правом издания собственных печатных органов.
Крупнейшим печатным органом, распространяемым в вооруженных силах США, является ежедневная газета Stars & Stripes, предназначенная для информирования военнослужащих на Европейском и Индо-Тихоокеанском театрах военных действий. При этом издания газеты для Европы и Тихого океана существенно отличаются по содержанию. Газета распространяется и на территории США по подписке и в электронном виде – через Интернет. Финансирование осуществляется за счет военного бюджета, поступлений от рекламы и подписки. Многим категориям военнослужащих газета доставляется бесплатно с расчетом максимального охвата личного состава.
А что у нас – около десятка газет и столько же журналов. Да и они подчиняются не Главному военно-политическому управлению ВС РФ, а Департаменту информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Кстати, на этой структуре хотелось бы остановиться несколько подробнее. Ведь судя по названию, именно она призвана заниматься информированием личного состава вооруженных сил и общества по вопросам военной политики и безопасности. На деле же главной задачей данного формирования, численностью, как утверждается, более 150 человек, является обеспечение высшего военного командования. Для этого в его составе созданы специальные управления, которые занимаются обеспечением министра обороны и его заместителей, то есть тем, что раньше относилось к обязанностям пресс-службы военного ведомства. Для информирования же вооруженных сил выделена группа сотрудников, которая насчитывает лишь несколько человек.
Что же касается руководства военными СМИ, то в нарушение Закона о средствах массовой информации оно выражается в прямом редактировании департаментом всех материалов, публикуемых в той же «Красной звезде». Причем это делается порой людьми, которые не имеют журналистского образования, опыта работы в СМИ. Отсюда тираж некогда любимой миллионами читателей газеты сегодня составляет всего лишь около 25 тысяч экземпляров.
Находясь в гарнизоне, о котором шла речь выше, я не поленился и полистал подшивку «Красной звезды», благо, она в части имелась. И к сожалению, не мог не согласиться со словами, сказанными мне офицерами, о том, что газета им неинтересна, так как в ней нет ничего полезного для них. Почти за полгода я не нашел в ней ни одной проблемной статьи, ни одного критического материала, ни одной публикации, в которой кто-то делился бы своим опытом работы с подчиненными, скажем, по противодействию влиянию соцсетей. Со страниц газеты исчезли публикации на социальные темы, в том числе и некогда пользовавшаяся спросом рубрика «Отвечаем на вопросы читателей».
В таком же, если не худшем состоянии находятся окружные и флотские газеты. И во многом это результат управления ими Департаментом информации и массовых коммуникаций. В этой связи видится целесообразным, с одной стороны, придание или точнее возвращение им былой самостоятельности, а с другой – передача их в подчинение Главному военно-политическому управлению. Естественно, с условием, что в нем будет создан орган, в который войдут специалисты информационно-воспитательной работы и который станет эффективно использовать как печатные, так и электронные СМИ в интересах информирования Вооруженных сил и общества.
Следует также отметить, что еще есть телерадиокомпания ВС РФ «Звезда», которая объединяет федеральный телеканал «Звезда», радиостанцию «Радио Звезда», информационные порталы tvzvezda.ru и radiozvezda.ru. Отдавая должное патриотическому содержанию многих теле-и радиопередач, а также публикаций этой компании, не может не возникнуть вопрос: а чем она еще полезна офицерам, как она показывает передовой опыт лучших из них и вскрывает имеющиеся недостатки в армии и на флоте в интересах борьбы с ними?
Отвечая на этот вопрос, один из руководителей «Звезды» заявил, что данные проблемы компанию не интересуют. Для нее сегодня важнее, по его словам, создать программу, подобную передаче «Пусть говорят» Первого канала, и сделать ее такой же рейтинговой и прибыльной. То, что эта программа – ретранслятор пошлости и негатива, самая кровожадная, как назвал ее Александр Политковский, один из известных тележурналистов эпохи перестройки, и направлена на деградацию общества, руководство компании, похоже, не волнует. Главное, чтобы она приносила прибыль. И это притом что на содержание компании Минобороны выделяет миллиарды бюджетных рублей.
Воспитание и патриотизм – вот ключ к построению сильного государства. Это не только громкие и красивые слова – это прежде всего призыв, программа к действию наших воспитательных структур. Если они не перестроят свою информационно-воспитательную работу и не направят ее на формирование и развитие личности каждого военнослужащего, укрепление у него чувства патриотизма, мы будем проигрывать информационную войну.
Борис Усвяцов, кандидат военных наук, профессор
Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (879) за 4 мая 2021 года