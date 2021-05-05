Гарант ядерной безопасности России

Кто идет на смену «Сатане»

Самым мощным оружием Российской Федерации, позиционируемым мировым экспертным сообществом в качестве чрезвычайно эффективного инструмента ядерного сдерживания, и сегодня остается вставшая на боевое дежурство в середине семидесятых годов прошлого века межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода» (SS-18 Satan). Тем не менее повестка дня предполагает создание современной МБР, способной не просто заменить «Воеводу», а сделать бесполезной хваленую ПРО американцев, несмотря на перманентное наращивание последней своих боевых возможностей. Эту задачу будет решать новейший перспективный боевой комплекс шахтного базирования РС-28 «Сармат».

«Сармат» – икона мировых СМИ

Уникальность этого достижения отечественных ракетостроителей заключается в том, что данный стратегический комплекс стал активным участником боевых действий, еще не встав на вооружение частей РВСН. РС-28 уже сегодня успешно сражается на фронтах ведущейся против нашей страны информационной войны. Даже с учетом того, что информация относительно боевых возможностей «Сармата» официальными лицами хранится в строжайшем секрете, в мировых СМИ периодически появляются сообщения о преимуществах нового перспективного комплекса, созданного российской «оборонкой». Ракета, пришедшая на замену вселяющей ужас «Сатане», по определению не может быть хуже.

Необходимость создания перспективного стратегического ракетного комплекса шахтного базирования обусловлена несколькими объективными факторами: составлявшая основу отечественных РВСН Р-36М «Воевода», сдерживающая своей мощью порывы заокеанских ястребов на протяжении более чем трех десятилетий, морально устарела.

“ Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» еще до своего появления в боевых порядках РВСН вызвала высокую степень озабоченности не только у натовских военных, но и у западных политиков ”

Степень уязвимости «Сатаны» перед средствами американской ПРО выше того уровня, который считается приемлемым на современном этапе развития российского стратегического ракетного вооружения. Развернутая Западом против РФ санкционная война и колонизация Украины, на территории которой осталась львиная доля производственных мощностей, специализировавшихся на изготовлении Р-36М, существенно ограничили модернизационные возможности «Воеводы».

Таким образом, решение о разработке и создании новой перспективной ракеты, способной нести кинетические боевые блоки и оснащенную системой эффективного противодействия ПРО, стало вполне логичным.

Первые разногласия в определении концепции новой ракеты возникли при выборе типа силовой установки. Апологеты твердотопливных двигателей обосновывали свою позицию тем, что сокращение такого важного параметра, как забрасываемая масса, предоставляет возможность создания легкого варианта МБР, пригодной для пуска с мобильной установки. Возражения сторонников жидкостного двигателя аргументировались следующим образом. Признавая меньшую степень уязвимости твердотопливного варианта МБР на отрезке разгона, они акцентировали внимание на способности жидкостной версии нести увеличенный комплекс средств активной защиты, что обеспечивает высокий уровень ее защищенности на конечном отрезке траектории полета.

Результатом, прекратившим эту дискуссию, стало решение в стиле царя Соломона – выдача технического задания на проектирование обоих предложенных вариантов. Забегая вперед, отметим, что в итоге победа осталась за сторонниками ЖРД. РС-28 «Сармат» получит новейшие двигатели РС-99 (индекс «Изделие 99»), являющиеся глубоко модернизированной версией жидкотопливной силовой установки РД-263. Реализацию проекта «Сармат» поручили АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева».

Особенности конструкции

Как уже отмечалось, перспективная МБР «Сармат» должна занять позицию основной ракеты шахтного базирования стратегических сил России. Причем для ее постановки на вооружение РВСН не придется строить новые шахты. РС-28 будет прекрасно адаптирована к использованию уже существующих укрытий.

Подробности конструктивного исполнения новой ракеты в открытых источниках найти невозможно, однако кое-какая информация время от времени становится доступной. Некоторые сведения возможно почерпнуть, анализируя изображения РС-28 «Сармат», опубликованные в официальном порядке. Именно так стало известно о трех ступенях, что нетипично для МБР.

Фото: u-f.ru

Фото: u-f.ruУвеличенная тяга созданной на основе РД-263 новой силовой установки РС-99 обеспечивает значительное сокращение продолжительности активного участка траектории полета, что серьезно осложняет задачу средств ПРО противника. Ведь именно на этом участке межконтинентальная баллистическая ракета наиболее уязвима. Кроме того, уменьшенное время разгона позволяет РС-28 осуществить выход на боевую траекторию, не пересекая границ зоны обнаружения и поражения противоракетной обороны.

Сочетание нового двигателя с некоторыми из возможных вариантов боевой нагрузки способно положительно влиять на ключевые параметры МБР «Сармат», например увеличивать дальность ее полета. В качестве косвенного подтверждения этого постулата можно рассматривать заявление, сделанное в 2014 году Юрием Борисовым, занимавшим в то время пост заместителя главы оборонного ведомства России. В частности, он сказал: «Особенностью перспективного ракетного комплекса СР-28 следует считать отсутствие определенных ограничений по дальности. Маршрут полета боевого блока «Сармат» может пролегать не только по кратчайшей траектории, то есть через Северный полюс, но даже и через Южный». Высказался на эту тему и президент РФ Владимир Путин, подтвердив увеличенную дальность стрельбы РС-28 в сравнении с предшественницей – Р-36М «Воевода». Насколько эта информация соответствует действительности, покажет время.

Силовая установка РС-99 разгоняет «Сармат» до скорости несколько меньшей, нежели требуется для вывода такой забрасываемой массы на орбиту. Это обеспечивает ей способность захода на цель по «свободной» траектории, что сводит практически к нулю созданные к настоящему моменту усилия Пентагона по организации защиты территории США от ядерного нападения. Эффективную защиту от «Сармата» может гарантировать лишь ПРО, выстроенная по периметру сухопутных и морских границ США, что абсолютно нереально как в техническом, так и финансовом плане.

Специалистами АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» рассматриваются три возможных варианта боевой части для РС-28:

оснащенная несколькими маневрирующими блоками;

разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения, имеющая эффективный комплекс средств преодоления противоракетной обороны;

использующая от трех до шести боевых блоков «Объект 4202/15Ю71».

Примечательно, что в качестве боевой части РС-28 «Сармат» могут быть применены более десяти гиперзвуковых управляемых блоков «Авангард». Точных сведений об их технических и эксплуатационных характеристиках не больше, если не меньше, чем о ракете, но из наличия у них собственных силовых установок, разделяющихся зарядов и систем управления большого секрета разработчики не делают.

vpk-news.ru

Значение для мира и войны

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» еще до своего появления в «боевых порядках» РВСН РФ вызвала высокую степень озабоченности не только у натовских военных, но и у западных политиков. Некоторые политологи поспешили отнести перспективный ракетный комплекс РС-28 к категории средств «деэскалации военных конфликтов». То есть в обстановке реальной военной угрозы «Сарматами» наносится превентивный удар по авиационным базам и командным пунктам противника, делая продолжение конфликта физически невозможным. Причем, как уже отмечалось, в отсутствие выстроенной по периметральному принципу противоракетной обороны процент точных попаданий будет практически абсолютным.

В связи с этим уместно вспомнить слова Путина, произнесенные им в ходе одного из обращений к Федеральному собранию и вызвавшие бурную реакцию мировых политических элит. Путин тогда заявил, что «Сармат» способен нести самый широкий круг ядерных боеприпасов, обладающих очень большой мощностью. Боевой ресурс РС-28 в плане количества и мощности боеголовок несопоставим с потенциалом «Воеводы». А возможность применения принципиально нового оснащения – гиперзвуковых планирующих боевых блоков превращает «Сармат» в уникальное современное оружие с потрясающими характеристиками.

Самому пристальному вниманию Запада подвергся вариант МБР «Сармат», способный нести гиперзвуковой маневрирующий боевой блок «Авангард». Сегодня в открытом доступе присутствует информация о способности планера «Авангарда» развивать скорость, достигающую 27 Махов. Важность этого показателя в том, что существующие у США системы противоракетной и противовоздушной обороны не в состоянии обеспечить перехват воздушной цели, обладающей такими характеристиками.

Таким образом, заступление МБР «Сармат» на боевое дежурство, которое, надеемся, состоится в обозримом будущем, эффективно выполнит роль холодного душа для особо горячих поборников превентивного ядерного удара в Пентагоне.

Сторонники противоположной точки зрения, строящейся на мнении о невозможности РС-28 стать фактором снижения напряженности в отношениях ведущих ядерных держав, приводят свою железную, как им кажется, аргументацию занимаемой позиции. На чем она основывается? В первую очередь на расчетах времени подлета МБР до территории США. Они считают, что этого времени будет достаточно для оперативной эвакуации объектов стратегических сил и удар придется исключительно по мирным американским гражданам. То есть удар современных российских ракет станет не средством деэскалации, а фактором разжигания конфликта.

Становится очевидным факт, подтверждающий, что еще до принятия на вооружение российских РВСН РС-28 стала инфоповодом для переосмысления перспектив дальнейшего развертывания стратегического ядерного вооружения и противоракетной обороны. Уже сейчас это достаточно веская причина для отдельных западных политиков как минимум рассмотреть все возможные, включая даже не укладывающиеся в их концепцию, варианты развития событий.

Текущий 2021-й должен стать годом полной реализации потенциала РС-28 «Сармат» как эффективного военно-политического инструмента в руках Российской Федерации. Большинство военных экспертов сходятся во мнении, что в количественных показателях обновленный арсенал тяжелых МБР останется в прежних рамках. То есть замена «Воевод» «Сарматами» должна производиться по схеме одну на одну. Прорыв предполагается в качественном изменении российских стратегических сил, обусловленном кардинальным улучшением ключевых технических и эксплуатационных характеристик, обеспечивающих РС-28 уникальные боевые возможности.

С высочайшей долей очевидности можно заявлять о появлении в составе РВСН оружия, обладающего исключительным потенциалом, позволяющим ему стать новым эффективным инструментом стратегического сдерживания. Угроза ответного ракетного удара МБР «Сармат», гарантированно неуязвимыми для существующих в настоящее время у потенциального противника средств ПРО, должна стать отрезвляющим фактором для «партии войны», считающей Мировой океан надежным гарантом безопасности Капитолийского холма.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (879) за 4 мая 2021 года