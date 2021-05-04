На космодроме Восточный к двум пускам готовят разгонные блоки "Фрегат"

Оба последующих пуска будут коммерческими. Их произведут в мае и июле.

Работу с двумя разгонными блоками "Фрегат" проводят специалисты на амурском космодроме "Восточный". Один из них на заправочно-нейтрализационной станции заправляют компонентами топлива и сжатыми газами. "Фрегат" производства НПО Лавочкина предназначен для пуска в конце мая. Работы по его заправке пройдут до 13 мая. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов специалисты проводят пневмовакуумные и электроиспытания другого "Фрегата" - для пуска на июль.

Запуск четвертой партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb с Восточного запланирован на май. Пятый полностью коммерческий пуск, реализуемым французской компанией Arianespace для OneWeb, ожидается в июле.

По информации Роскосмоса