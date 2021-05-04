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В России разработан новый теплоизоляционный материал с рекордной рабочей температурой

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Теплоизоляционный материал
Теплоизоляционный материал.
Источник изображения: sutd.ru

Учеными из Санкт-Петербурга при Госуниверситете технологий и дизайна разработан уникальный теплоизоляционный материал с рекордными огнеупорными и высокотемпературными показателями. Основа для его изготовления – муллиткремнеземистое волокно, обладающее высочайшей огнеупорностью и низкой теплопроводимостью.

Наличие указанных выше полезных теплофизических свойств позволило ученым СПбГУПТД сделать из нового материала печь с низким уровнем потребления электроэнергии по сравнению с аналогами (которые являются «аналогами» лишь по назначению применения). При этом удалось добиться меньшего тепловыделения в окружающая агрегат среду, что позитивно сказывается на условиях труда рабочих.

Помимо этого, новый материал успешно прошел практические испытания в качестве основы тепловой защиты для специальных накопителей летных показателей, то есть так называемых «черных ящиках» в авиационной промышленности.

Как отмечают сами создатели нового материала, однослойная облицовка (футировка) внутренней камеры сгорания высокотемпературной печи изоляционным покрытием толщиной всего 60 мм, позволила снизить расход энергии на величину до 25%, а температуру внешних стенок снизить на 15 градусов, что, естественно, улучшило противопожарную безопасность при эксплуатации устройства.

В качестве испытательного полигона было выбрано одно из российских производств по отжигу керамических изделий. Применение новых экспериментальных теплоизоляционных материалов позволило улучшить распределение теплового поля внутри камеры сгорания, что вкупе с экономией электричества сохранило предприятию, согласившемуся принять участие в тестировании, более 4 млн рублей.

Новый материал устойчив к химическому воздействию кислот, а также рассчитан на рабочие температуры до 1400 градусов по Цельсию. В целом, уникальные характеристики нового отечественного материала позволяют ему быть весьма востребованным среди российских промышленников, стремящихся получить недорогой и качественный материал для обеспечения производства и выполнения норм противопожарной безопасности.

Российский материал хорошо конкурирует с предложениями из Китая, особенно по цене, тем более, выигрывая по потребительским характеристикам. Форм фактор изготовления – в виде кирпича или плит, или любой другой сложной геометрии, которая будет необходима потенциальному заказчику для организации производства.

Николай Грицай

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Китай
Россия
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