Курчатовский институт и Севастополь подписали договор о сотрудничестве

Курчатовский институт заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Севастополя. Документ в понедельник, 3 мая, подписали президент учреждения Михаил Ковальчук и губернатор города Михаил Развожаев, сообщает РЕН ТВ.

Губернатор выразил Ковальчуку благодарность за внимание к судьбе города.

«Это уже второе соглашение, которое правительство подписывает с Курчатовским институтом. Первое заложило серьезную основу для научной деятельности института на территории Севастополя. Второй этап очень важен», — отметил Развожаев.

По словам президента института, в регионе наблюдается пласт взаимодействия, что дало возможность открытия филиала института в Севастополе. Он будет заниматься материаловедением для армии, соответствующее предложение рассматривает Минобороны.

«Запущено два мощных проекта, они входят в нацпроекты. Это создание инфраструктур «мегасайенс» по стране, а вторая программа — по генетике и генетическим технологиям. Обе эти программы — масштабные, запущены указом президента», — заявил Ковальчук.

Сейчас Курчатовский институт руководит этими проектами, там сосредоточен главный материаловедческий потенциал России, подчеркнул ученый. Так, работы в данной области ведутся НИИ «Прометей» в Санкт-Петербурге, испытательным центром ВИАМ и военным технополисом «Эра» в Анапе.

14 апреля Михаил Ковальчук сообщил об успехах российских ученых в области генетики. В частности, ученые добились масштабного прорыва в направлении расшифровки генома. По его словам, с помощью таких высокотехнологичных научных приборов ученые института имеют возможность сформировать цифровой массив из целой коллекции промышленных микроорганизмов, которая является одной из крупнейших в Европе.