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Российская газета

В вузах появятся центры военной подготовки

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Студенты
Студенты во время занятий по дисциплине "Разведка и подготовка" на военной кафедре в НИУ ВШЭ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

"Мы имеем поручение - создать практически во всех высших учебных заведениях центры военной подготовки. Здесь будем готовить, помимо офицеров, солдат и сержантов", - заявил Сергей Шойгу на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной взаимодействию минобороны и гражданской высшей школы.

Шойгу напомнил, что такое обучение проходят уже более 60 тысяч студентов в 104 вузах страны. По данным Минобороны РФ, за последние пять лет на базе военных кафедр и факультетов военного обучения создали 28 военных учебных центров, в том числе 12 - в регионах Сибири, Дальнего Востока и Севера.

Кроме того, была организована межвузовская военная подготовка. Студенты вузов, где отсутствуют необходимые структуры, могут обучаться на базе военных учебных центров близлежащих институтов и университетов или военно-учебных заведений.

Студенты также имеют право самостоятельно выбирать, как им исполнять конституционный долг. Молодые люди могут пройти службу по призыву, контракту либо без отрыва от учебы освоить военную специальность. А с 2013 года в образовательных организациях создана многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах обороны России. Кроме традиционного обучения офицеров запаса развернута профессиональная подготовка сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.

Шойгу отметил, что в марте президент РФ Владимир Путин дал поручение продолжить совершенствование системы военной подготовки студентов. "В Послании Федеральному Собранию он еще раз подчеркнул, что качественное укрепление Вооруженных сил невозможно без развития военного образования - как военно-учебных заведений, так и военных учебных центров при гражданских вузах", - отметил министр.

Проходить школьные курсы начальной военной подготовки в центрах "Авангард" смогут не только мальчики, но и девочки

По его словам, что до конца года помимо уже действующих в России 27 учебно-методических центров для школьников "Авангард", создадут еще 36. Проходить там курсы начальной военной подготовки смогут 250-300 тысяч мальчишек и девчонок. "Надеемся, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего такие центры для школьников появятся во всех городах с населением 100 тысяч человек и выше", - сказал Шойгу. Летом к таким центрам добавляются от 1,5 до 2 тысяч лагерей, которые одновременно являются местами и отдыха, и военной подготовки.


Юрий Гаврилов

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