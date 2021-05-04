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Industry Hunter

Российский бизнес получит доступ к квантовому компьютеру

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Российский бизнес получит доступ к квантовому компьютеру
Российский бизнес получит доступ к квантовому компьютеру.
Источник изображения: industry-hunter.com

Облачный сервис позволит компаниям решать прикладные задачи с использованием квантовых вычислений.

Российский квантовый центр открыл доступ к облачной платформе квантовых вычислений для исследователей и бизнеса. Платформа позволяет решать сложные вычислительные задачи на квантовом компьютере пользователям, не обладающим профильным образованием и экспертизой в квантовой механике. Система самостоятельно преобразует задачу, сформулированную пользователем на языке математики, техники или экономики, в программу для «бэкенда» – квантового компьютера, – а затем приводит результат вычисления обратно в понятную форму.

Платформа будет полезна для решения задач дискретной оптимизации, а также для анализа экономического эффекта от внедрения квантовых вычислительных архитектур. В первую очередь технология рассчитана на компании в сфере финансов, логистики, химической и атомной промышленности, биоинформатики и телекоммуникаций.

Среди основателей спин-оффа руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии», профессор МФТИ Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовая оптика» и профессор Оксфордского университета Александр Львовский. Команда проекта уже реализует пилотные проекты с рядом индустриальных партнеров, в том числе с автопроизводителем Nissan. 

Платформа обладает интуитивно понятным интерфейсом и сразу несколькими квантовыми бэкендами: так, специалисты по работе с данными и исследователи смогут самостоятельно переключаться между предложенными вариантами:

—эмулятором квантовых вычислений SimCIM, разработанным и запатентованным командой проекта. Для решения задач он использует классические алгоритмы, которые моделируют поведение квантовых систем; 

—квантовыми компьютерами, создаваемыми в рамках реализации дорожной карты по квантовым вычислениям;

—квантовыми вычислителями сторонних международных компаний.

Для удобства компаний-клиентов из различных индустрий разработчики сформировали комплекс готовых приложений для финансовой оптимизации, квантовой химии, биоинформатики, логистики и пр., а также набор инструментов для сравнительного анализа алгоритмов. Число приложений и бэкендов будет увеличиваться по мере развития проекта и появления новых стратегических партнерств. 

Наша команда с самого начала решила фокусироваться на решении актуальных бизнес-задач, поскольку эта концепция позволяет наглядно оценить преимущества квантовых вычислений перед традиционными. Мы получили заявки на подключение со стороны научных учреждений и представителей бизнеса из России, Франции, Германии, Великобритании, Тайваня и Китая и сейчас начинаем предоставлять им доступ и реализовывать совместные проекты, — сооснователь платформы Алексей Федоров.
Квантовый компьютер позволяет решать сложные вычислительные задачи на много порядков быстрее современных электронных вычислительных машин. Эта технология, ещё недавно казавшаяся фантастикой, быстро становится реальностью: всё больше научных и инженерных коллективов показывают прототипы квантовых вычислительных устройств, которые либо уже превзошли электронные процессоры, либо преодолеют этот барьер в ближайшем будущем. Наша платформа позволяет использовать эти устройства, не вникая в чрезвычайно сложную физику, на которой они основаны, — сооснователь платформы Александр Львовский.

Помимо Российского квантового центра, об открытии доступа к собственной облачной квантовой платформе объявили и ученые из Центра квантовых технологий физического факультета МГУ  им. М.В. Ломоносова. Софтверная  платформа для разработчиков квантовых и гибридных квантово-классических алгоритмов, представленная исследователями, дает доступ к эмуляторам квантовых компьютеров на атомах и фотонах, развитие которых осуществляется в рамках проекта Прибой и Центра квантовых технологий НТИ МГУ. В мире облачный доступ к квантовым компьютерам предоставляют лидеры в области квантовых вычислений: Google, IBM, Microsoft, Amazon и другие.

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