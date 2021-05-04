АО ГЛОНАСС вложит 800 млн рублей в новую систему навигации.

АО ГЛОНАСС (оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС, на 100% принадлежит Росимуществу) опубликовало на портале госзакупок тендер стоимостью 800 млн руб. на НИОКР новой комплексной навигационной системы радиоэлектронной аппаратуры (проект «КОНСУЛ РЭА»). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Победителя выберут 11 мая. Из технической документации следует, что система будет обеспечивать геопозиционирование объектов, в том числе при отсутствии сигналов спутников и в условиях помех, как естественных, так и имитационных.

В ГЛОНАСС пояснили, что оборудование, сделанное по новой технологии (станции, датчики, абонентские терминалы), позволит отслеживать передвижение транспорта или других объектов, например, в плотно застроенной и пересеченной местности, а также внутри помещений.

Это может быть город с высокой застройкой или территория предприятий:

Система может применяться во всех сферах экономики, где нужно гарантированно безопасное и высоконадежное навигационное обеспечение.

В частности, говорят в ГЛОНАСС, система может использоваться для беспилотного транспорта, перемещения объектов в морских портах, авиатранспорта и на объектах критической информационной инфраструктуры. В компании уверяют, что об обязательности установки системы речи не идет. В Минпромторге уточнили, что ГЛОНАСС получила субсидию на разработку этой системы, а ее применение «будет актуальным в отраслях, где требуется высокая надежность и точность геопозиционирования, повышенные уровни помехозащищенности и информационной безопасности».

По словам экспертов, технологии, которые планирует использовать ГЛОНАСС, не уникальны. Необычен подход, состоящий в объединении разных видов и методов определения местоположения, уточняет гендиректор «РусГИС Технологии» Вячеслав Бутин:

При помощи системы, которая позволяет обеспечивать геопозиционирование внутри помещений, можно будет автоматизировать, например, сбор заказа на складах.

Другое перспективное применение эксперт видит для беспилотников:

Подобная система теоретически сможет управлять скоростью и траекторией движения автомобиля, учитывая местоположение соседних машин.

По мнению гендиректора «НавМарин» (разработчик морских и речных УКВ-радиостанций) Алексея Мигалина, навигационная технология, работающая независимо от спутников, перспективна для морских перевозок: нынешнее геопозиционирование позволяет добиваться определения координат судов с метровой точностью, но для швартовых операций и автоматической прокладки маршрутов кораблей зачастую нужна сантиметровая.

Разработка системы навигации, защищенной от кибератак, например спуфинга (подмены сигнала), назрела давно, добавляет продакт-менеджер Prestigio Артем Сидоркин:

В 2016 году из-за таких атак системы навигации GPS и ГЛОНАСС в центре Москвы показывали пользователям, что они находятся в аэропорту Внуково.

Еще опаснее, добавляет эксперт, подделка сигнала спутников промышленных систем синхронизации.

Но участников рынка беспокоит административный ресурс ГЛОНАСС.

Гендиректор «Автолокатор» Олег Афанаскин опасается, что новая навигационная система в перспективе может стать обязательной, как это произошло с ЭРА-ГЛОНАСС на территории Таможенного союза.