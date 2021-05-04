Космический мусор делает наши небеса слишком яркими

Космический мусор

Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, установило, что постоянно растущая масса космического мусора на околоземной орбите создает еще одну неожиданную проблему. Дело в том, что отраженный от него солнечный свет, попадая на Землю, затрудняет астрономам наблюдение за звездами.

Столь сложную ситуацию может еще более усугубить массовое выведение на орбиту интернет-спутников Starlink SpaceХ и 5G-спутников AST & Science. Зная об этом, разработчики Starlink покрыли их специальным светопоглощающим составом. Однако представители других компаний пока не спешат сделать то же самое. И все же надежда на решение проблемы космического мусора есть, говорит эксперт Немецкого центра по исследованию светового загрязнения Кристофер Киба. По его мнению, хоть результаты исследования и выглядят шокирующими, тем не менее, инженеры работают над способами удаления космического мусора с орбиты, и уже в ближайшее время можно ожидать серьезных изменений в лучшую сторону. По крайней мере, у нас есть реальная возможность удалить с орбиты отработавшие спутники и другие крупные фрагменты, после чего ночное небо станет вновь более доступным для наблюдений.