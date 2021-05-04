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Техкульт

Солнечный зонд «Паркер» стал самым быстрым рукотворным объектом в истории

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Солнечный зонд

Инженеры и ученые празднуют установку нового исторического рекорда – впервые творение рук человеческих разогналось до скорости более полумиллиона километров в час. Солнечный зонд «Паркер» в настоящее время движется со скоростью 532 000 км/ч и совершает свой восьмой по счету виток вокруг нашей звезды. Его бортовые инструменты активно собирают информацию о магнитных полях, частицах с высокой энергией и делают снимки Солнца.

Миссия «Паркера» стартовала в 2018-м и продлится до 2024-го. Для того чтобы зонд мог подобраться как можно ближе к Солнцу, но при этом не сгорел от его жара, траектория полета состоит из серии гравитационных маневров вокруг звезды и планеты Венеры. С каждым таким маневром зонд разгоняется все быстрее и подходит к Солнцу все ближе. Прошлый рекорд, 466 600 км/ч и расстояние в 13,5 млн км, был установлен 17 января 2021 года. До 4 мая текущего года «Паркер» пройдет на расстоянии всего 10,4 млн км от Солнца на скорости в 532 тыс. км/ч. Нужно успеть собрать как можно больше информации, пока работает тепловая защита – зонд уже движется через область с температурой 1377 °C. Если расчеты верны, аппарат сумеет совершить 24 витка, сейчас он проделал всего треть от запланированного объема задач. Будем ждать новых рекордов.

Солнечный зонд

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