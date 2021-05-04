Особая техника «Альфа-формы» позволит боевым роботам работать сообща даже без связи

Робот

Армия США разрабатывает методику a-shape (альфа-форма), которая обеспечит совместную работу нескольких роботов в условиях плохой связи между ними или даже полного ее отсутствия. Она поможет группам автономных роботов достигать целей, не мешая друг другу и не дублируя действий, при том, что они не смогут общаться между собой.

Методика разработана Командованием по развитию боевых возможностей армии США (DEVCOM), Армейской исследовательской лабораторией, университетом Небраски и Отделом компьютерных наук Омахи. A-shape ставит задачу одному из роботов, после чего предоставляет эту информацию другим машинам, которые ее запоминают. Это позволяет им всегда «знать», кто выполняет данную задачу без необходимости напрямую общаться с конкретным роботом. То, какой робот запоминает поставленную задачу, зависит от настройки коммуникационной сети, команды и дислокации роботов. Каждый робот имеет определенную зону, в которой он должен помнить все поставленные задачи и кто должен их выполнять. В результате роботы смогут быстро находить «коллегу» с необходимой информацией. Интеллектуальный алгоритм поиска сможет выявлять конфликты действий между роботами для последующего их разрешения после восстановления связи. Таким образом будет обеспечена устойчивая работа команды при меньшем использовании пропускной способности, а каждый робот сможет работать лучше, оставаясь независимым.