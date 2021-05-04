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Техкульт

Полиция Нью-Йорка разорвала контракт с Boston Dynamics

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Робот Digidog

С декабря прошлого года Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) решил использовать модифицированного робота Spot для выполнения миссий, связанных с обезвреживанием взрывчатых веществ, чтобы не подвергать опасности полицейских. Несколько раз его использовали для проверки внутренней части дома, подвергшегося краже со взломом, прежде чем туда входили офицеры полиции.

К сожалению, робот по прозвищу Digidog так и не смог показать все, на что он способен. Уже через несколько месяцев работы в NYPD его вернули представителям Boston Dynamics – и вовсе не по причине неисправности, а потому что он попросту страшный. Александрия Окасио-Кортес из Палаты представителей США и несколько жителей мегаполиса выразили озабоченность в связи с работой Digidog, который очень напоминает Metalhead, четвероногого робота – героя телесериала «Черное зеркало». Вместе с ними мэр Нью-Йорка Билл де Блазио посоветовал руководству полиции «переосмыслить» методику использования робота. Чтобы особо не напрягаться, в NYPD просто расторгли контракт с Boston Dynamics на сумму 94000 долларов, который действовал до августа текущего года. Как сообщил заместитель комиссара полиции Джон Миллер, на Digidog ополчились активисты, выступающие против расизма и тотальной слежки. Позже к ним присоединились и видные городские чиновники, в частности, член городского совета Бен Каллос и пресс-секретарь мэра Билл Нейдхард. В результате, NYPD использовал робота Digidog всего лишь в шести миссиях, не причинив никому никакого вреда.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boston Dynamics
Проекты
Робот
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