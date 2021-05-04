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РИА Новости

Дуда рассказал, когда в НАТО намерены обсудить членство Украины в альянсе

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 3 мая/ Радио Sputnik. В ходе ближайшего саммита НАТО в июне будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, а также шаги, которые необходимо сделать Киеву для вступления в альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Я рассказал господину президенту (Зеленскому) о перспективе приближающегося саммита Бухарестской девятки, то есть государств Центральной Европы – членов НАТО, который через неделю состоится в Бухаресте, где мы будем разговаривать о проблемах безопасности, и думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там очень-очень важной темой, особенно Украины", – приводит слова Дуды РИА Новости.

Кроме того, по словам польского лидера, эти вопросы будут обсуждаться на саммите всего Североатлантического союза, который состоится середине следующего месяца в Брюсселе. Дуда отметил, что там также будет поднят вопрос проработки "дорожной карты" для вступления Украины в НАТО.

"Во-вторых – вопрос также указания Украине формализованным способом дороги, которую она должна пройти для членства в Североатлантическом союзе, дорожной карты для этого членства, которое является фундаментальным вопросом и за что Украина борется", – заявил польский лидер.

В апреле Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является единственным путем к разрешению конфликта в Донбассе.

В конце марта президент Украины утвердил национальную стратегию военной безопасности. Документом предусмотрены меры по сближению с НАТО.

Ранее радио Sputnik сообщило, как американский генерал оценил шансы Украины на помощь НАТО в случае войны с Россией.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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