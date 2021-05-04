Дуда рассказал, когда в НАТО намерены обсудить членство Украины в альянсе

МОСКВА, 3 мая/ Радио Sputnik. В ходе ближайшего саммита НАТО в июне будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, а также шаги, которые необходимо сделать Киеву для вступления в альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Кроме того, по словам польского лидера, эти вопросы будут обсуждаться на саммите всего Североатлантического союза, который состоится середине следующего месяца в Брюсселе. Дуда отметил, что там также будет поднят вопрос проработки "дорожной карты" для вступления Украины в НАТО.
В апреле Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является единственным путем к разрешению конфликта в Донбассе.
В конце марта президент Украины утвердил национальную стратегию военной безопасности. Документом предусмотрены меры по сближению с НАТО.
Ранее радио Sputnik сообщило, как американский генерал оценил шансы Украины на помощь НАТО в случае войны с Россией.