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Интерфакс-АВН

Экс-главу Генштаба ВС Армении Акопяна обвиняют в разглашении гостайны

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Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "31 красный") ВВС Армении. Ширак (Гюмри), март 2020 года
Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "31 красный") ВВС Армении. Ширак (Гюмри), март 2020 года.
Источник изображения: www.hayzinvor.am

Ереван. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший главный военный инспектор Армении, экс-глава Генштаба ВС генерал-полковник Мовсес Акопян обвиняется в разглашении государственной тайны.

"Сегодня я был приглашен в Службу национальной безопасности на допрос, после чего мне было предъявлено обвинение по статье 306 УК (разглашение гостайны)", - сказал Акопян армянским СМИ в понедельник.

В ноябре 2020 года Минобороны Армении выступило с опровержением заявлений Акопяна о неправильной подготовке к конфликту в Нагорном Карабахе. В Минобороны назвали неверными утверждения о том, что купленные самолеты Су-30СМ не имеют боеприпасов, а комплексы "Оса" не применялись.

При этом в распространенном ведомством тексте опровержения говорилось, что "заявления Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну".

Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении 18 ноября 2020 года, заявил на пресс-конференции, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром Николом Пашиняном.

"Приобрели истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы "Оса". Ни одно из этих вооружений не выстрелило в этой войне. Нам не нужны были самолеты "Су", я обосновывал это раньше. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам", - сказал тогда Акопян.

Он также заявил на пресс-конференции, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Между тем, Пашинян тогда назвал безосновательными обвинения Акопяна.

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Страны
Армения
Россия
Продукция
Искандер
Су-30
Проекты
2020-й год
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