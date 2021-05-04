Военные самолеты США провели многочасовую разведку у черноморских границ России

Лондон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Два американских разведывательных самолета в понедельник выполнили многочасовые полеты вблизи черноморских границ России, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов, отследивших их по сигналам транспондеров.

По их сведениям, стратегический самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение около трех часов выполнял задачи вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Вслед за ним в понедельник к российским границам на Черном море подлетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Первоначально он курсировал к юго-западу от Крыма, в том числе Севастополя, а затем совершил пролеты вдоль юга полуострова, а также Краснодарского края в районе Новороссийска.

Накануне вблизи российских границ на Черном море также вел разведку патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.