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Российская газета

Операция "Бегемот": К-407 произвела залповый пуск 16 ракет 30 лет назад

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Источник изображения: Министерство обороны РФ \ РИА Новости

Атомный ракетный подводный крейсер К-407 в 1991 году выполнил залп всеми шестнадцатью ракетами из подводного положения. Опыт подобных пусков уникален, никто так и не смог его повторить.

Подводный крейсер К-407 заложили 14 июля 1987 года на заводе Севмаш. Он стал седьмым и последним в серии подводных лодок этого типа. К-407 - последняя атомная субмарина, построенная в Советском Союзе.

Подлодку спустили на воду 27 ноября 1990 года. Она вошла в состав Северного флота, порт приписки - Гаджиево.

Известен подводный крейсер стал участием в операции "Бегемот", когда из подводного положения выполнил залповую стрельбу 16 ракетами.

Для проведения операции в подлодку загрузили ракеты, провели комплексные регламентные проверки ракетного комплекса и систем субмарины. В 21 час 07 минут 6 августа 1991 года началась операция. Из глубины Баренцева моря взлетают одна за другой шестнадцать баллистических ракет. Все они были направлены в сторону берега. До сих пор никто не смог повторить этого залпового пуска ракет.

В 1993 году К-407 в Баренцевом море столкнулась с американской субмариной SSN-646 Grayling при попытке скрытого слежения. Никто не пострадал. Лодку отремонтировали и она снова вошла в строй.

В 1996 году К-407 вместе с К-447 успешно произвела ракетные стрельбы. А 19 июля 1997 года атомному подводному крейсеру стратегического назначения К-407 присвоили имя "Новомосковск". В 1998 году ракета, запущенная с субмарины, вывела в космос искусственный спутник Земли. Она стартовала из-под воды Баренцева моря. А в следующем году подводный крейсер впервые запустил баллистическую ракету с Северного полюса

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Новомосковск" продолжает службу на Северном флоте.


Светлана Цыганкова

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Страны
США
Компании
Севмаш
Проекты
СФ
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