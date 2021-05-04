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Интерфакс-АВН

Делегации Киргизии и Таджикистана 5 мая продолжат обсуждать процедуры делимитации и демаркации совместной границы

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Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном.
Источник изображения: © Фото : МВД Кыргызской Республики

Бишкек. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации совместной госграницы проведут очередное заседание по описанию более 100 км, заявили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

"Во время заседания правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по демаркации и делимитации границы достигнута договоренность провести с 5 по 9 мая очередную встречу, в том числе для обсуждения вопроса описания более 100 км совместной границы", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Периодические выстрелы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками двух стран продолжались 30 апреля и 1 мая.

Вечером 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В понедельник в Погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 183 человека, 36 погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих.

Баткенская областная администрация сообщает о 60 тыс. 400 гражданах, покинувших зону конфликта.

1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

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Страны
Киргизия
Таджикистан
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