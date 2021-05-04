Пашинян сообщил о создании на юге Армении двух опорных пунктов военной базы РФ

Ереван. 3 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - В граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области на юге Армении созданы два опорных пункта 102-ой российской военной базы, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"В Сюникской области созданы два опорных пункта 102-ой российской военной базы. Это дополнительная гарантия для обеспечения безопасности не только Сюникской области, но и Армении", - сказал Пашинян, выступая в парламенте в понедельник.

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.

Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.