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Интерфакс-АВН

SpaceX готовится провести очередное испытание прототипа корабля для полета на Луну

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Источник изображения: naked-science.ru

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Очередной прототип американского космического корабля Starship, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, может быть запущен в испытательный суборбитальный полет 4 или 5 мая, сообщил специализированный сайт Next Spaceflight.

По имеющимся данным, на корабле Starship SN15 проведены неоднократные статические огневые испытания его двигателей. По их итогам никаких замен двигателей не производилось.

Корабль установлен на стартовой площадке на полигоне компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в готовности к запуску.

В рамках испытания прототип SN15 должен будет выйти на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку.

Предыдущие четыре суборбитальных испытания прототипа корабля закончились неудачей. Они взорвались при посадке из-за технических проблем с двигателями.

В ходе последнего испытания, которое состоялось 30 марта, прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки. По словам основателя компании SpaceX Илона Маска, причиной стала "утечка метана, которая привела к возгоранию двигателя номер два и поджарила часть авионики".

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
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