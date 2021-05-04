Су-30СМ2: всё ближе к Су-35

Российские истребители Су-30 пройдут глубокую модернизацию. Вчера, 2 мая, газета «Известия» сообщила о том, что стоящие на вооружении ВКС и ВМФ РФ истребители Су-30СМ будут модернизированы до версии Су-30СМ2.

«Принципиальное решение о модернизации парка Су-30СМ до уровня СМ2 уже принято. Планируется, что работы будут завершены до 2027 года. Под апгрейд попадут не только истребители Воздушно-космических сил, но и морской авиации», — пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ.

Истребитель Су-30СМ Источник изображения: iz.ru

При этом точное количество самолётов, которые пройдут модернизацию, не сообщается. Су-30СМ2 получат самый современный российский двигатель — АЛ-41Ф-1С (изделие 117С), который сейчас устанавливается на серийные самолёты Су-35, более мощный радар «Ирбис», а также расширенный арсенал оружия класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», в том числе гиперзвукового.

О планах оснастки Су-30СМ двигателями от Су-35 стало известно в 2018 году. Тогда сообщалось, что это будет сделано в целях унификации. Уже на следующий год в Минобороны РФ объявили о намерении провести более глубокую модернизацию Су-30СМ, оснастив их и радарами от Су-35. Новая модификация получила название Су-30СМ1 — до этого уровня планировалось довести все имеющиеся на вооружении Су-30СМ. По данным портала defenseworld.net, у инженеров возникли сложности при адаптации Су-30СМ к двигателю АЛ-41Ф-1С, поэтому сроки модернизации переносятся. Серийный выпуск Су-30СМ1 планировался на 2021 год, но насколько известно, ни один прототип Су-30СМ с двигателем АЛ-41Ф-1С ещё не поднимался в воздух.