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Известия.ru

В МИДе оценили попытки выдать развитие ПРО США за оборонительный проект

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Попытки Соединенных Штатов представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект не более чем «дымовая завеса». Такое мнение высказала в понедельник, 3 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наращивая противоракетные возможности, США, прежде всего, стремятся получить решающее преимущество за счет создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий», — сказала Захарова в беседе с «РИА Новости».

Она указала на то, что такие действия Вашингтона ведут к серьезным последствиям в сфере безопасности и нарушают стратегический баланс сил в мире.

Представитель МИДа напомнила, что Россия неоднократно напоминала американской стороне об опасности, связанной с ничем не ограниченным развитием системы глобальной ПРО США, однако никакой реакции не последовало.

Кроме того, американская сторона отвергла возможность введения каких-либо ограничений на свою противоракетную деятельность и сознательно ее наращивает, используя новые финансовые ресурсы, отметила Захарова.

В конце апреля агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует выделить почти $18 млрд долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана. Запланировано строительство 31 перехватчика, в том числе десять для испытаний.

27 апреля глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричардc заявлял, что США значительно уступают России и Китаю в области стратегических вооружений. В связи с этим он отмечал необходимость в более современной и эффективной системе вооружения.

Ричардс тогда уточнял, что США поручили разработать новый комплекс ракет концерну Northrop Grumman, на что было выделено $13 млрд.

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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Компании
Northrop Grumman
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