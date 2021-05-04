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РИА Новости

Захарова прокомментировала планы США расширить систему ПРО

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Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США в военной сфере делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В этом же ряду развитие американцами военно-космических возможностей и создание неядерных средств "быстрого высокоточного удара", — заметила Захарова.

Она напомнила, что США в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО и с тех пор Вашингтон стал разворачивать по всему миру систему глобальной ПРО, состоящей из мобильных и стационарных противоракетных средств.

"Под надуманными предлогами наземные противоракетные комплексы размещаются в непосредственной близости от российских границ. Активно развиваются морские средства, которые регулярно появляются вблизи побережья России", — добавила представитель ведомства.

По ее словам, попытки американских властей представить глобальную систему как оборонительный проект — "не более чем дымовая завеса". Захарова уверена, что Вашингтон хочет получить преимущество за счет возможности нанести ядерный удар первым.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена.

Белый дом планирует создать 31 перехватчик, в том числе 10 для испытаний. Их разместят на базах на Аляске, стоимость каждого составит примерно 498 миллионов долларов.

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