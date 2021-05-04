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Известия.ru

В США заявили об «очень внимательном» наблюдении за отводом ВС РФ от границы с Украиной

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил об «очень внимательном» наблюдении США за отводом российских сил от границы с Украиной. Об этом он сообщил в понедельник в интервью телекомпании CBS News, которое вышло 2 мая.

Во время телеэфира журналистка спросила у Блинкена, «было ли подтверждено, что они (ВС РФ. — Ред.) отходят».

«Начиная с настоящего момента. Мы следим за этим очень, очень внимательно», — ответил он.

11 апреля шеф американской дипломатии отмечал, что «на границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года».

«Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить», — говорил Блинкен.

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Стороны обсуждали «агрессивное наращивание военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму». В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ, командующим войсками военных округов и ВДВ «спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Шойгу дал приказ до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.

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