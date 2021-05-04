Подлодка КНР получила ракету для поражения целей по всей площади США

Новая стратегическая атомная подлодка ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) способна нести ракету, которая может поражать цели на всей территории Соединенных Штатов. Об этом сообщила 2 мая газета South China Morning Post, ссылаясь на военные источники.

Речь идет о субмарине проекта 094A «Цзинь», которая была продемонстрирована 30 апреля на праздновании 72-й годовщины образования ВМС НОАК.

Подводная лодка способна нести новейшие твердотопливные межконтинентальные ракеты JL-3, дальность полета которых превышает 10 тыс. км и, по некоторым оценкам, достигает 12 тыс. км.

«Подлодка 094A является модернизированной версией субмарины типа 094, при ее создании удалось решить одну из ключевых проблем, связанную с шумностью, за счет улучшения гидрокинетической и турбулентной систем. Это позволило ей нести более мощные ракеты JL-3», — приводит газета слова одного из собеседников.

Источник отметил, до модернизации субмарина этого типа была вооружена менее мощной ракетой JL-2, которая имела возможность поражать цели только в северо-восточной части США. Теперь же ее вооружение способно покрыть весь американский континент.

По оценкам экспертов, ракета JL-3, как и ее предшественница, обладает способностью нести несколько боеголовок с ядерным зарядом.

ВМС НОАК в настоящее время располагают шестью подлодками проекта 094 в разных модификациях и собираются построить еще два подводных ракетоносца этого типа, чтобы заменить устаревшие корабли класса 092.

В октябре 2019 года сообщалось, что в Китае построили подлодку без ограждения выдвижных устройств (рубки). Вместо этого у нее есть небольшая выпуклость неизвестного предназначения.