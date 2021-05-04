Блинкен констатировал забвение причин присутствия ВС США в Афганистане

Соединенные Штаты иногда забывают, какова была изначальная причина для ввода контингента в Афганистан 20 лет назад. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS News, которое вышло в эфир 2 мая.

«Но <...> мы задействованы в Афганистане уже 20 лет и иногда забываем, почему направились туда изначально — для того, чтобы принять меры против тех, кто напал на нас 11 сентября. И мы сделали это», — сказал Блинкен.

Комментируя возможность того, что после вывода войск НАТО из Афганистана к власти в стране придет радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), госсекретарь США отметил, что Вашингтон должен быть готов к любому сценарию.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты не полностью уходят из Афганистана. В стране остаются посольство и помощь, которую США оказывают стране.

29 апреля Соединенные Штаты подтвердили начало вывода войск из Афганистана. Причем на первом этапе операции американский контингент в стране возрастет в целях безопасности. Согласно плану, вывод войск завершится до 11 сентября.

О том, что США с 1 мая начнут вывод своего контингента из Афганистана, 14 апреля объявил американский президент Джо Байден. При этом, как предполагалось ранее, к этой дате военные США в полном составе уже покинут страну.

В этом же месяце помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане в 2001 году целей, которые, как он отметил, заключались в расследовании нападения на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года.

В феврале прошлого года на церемонии в Катаре США и «Талибан» заключили первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Талибы дали гарантию, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Американцы пообещали вывести из страны войска.