Войти
Известия.ru

Подлодку «Казань» могут передать ВМФ 7 мая

231
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Головная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» «Казань» будет передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России ориентировочно 7 мая. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Церемонии подписания приемо-передаточного акта «Казани» и подъема на ней Андреевского флага состоятся ориентировочно 7 мая», — приводит агентство слова источника 3 мая.

Он добавил, что в конце апреля АПЛ выполнила контрольный выход в море.

Официального подтверждения этих данных нет.

Ранее источник агентства сообщал, что субмарина будет передана флоту ко Дню ВМФ России, который в этом году будет отмечаться 25 июля. Сроки передачи подлодки флоту неоднократно переносились. По предыдущим планам предполагалось, что она войдет в состав ВМФ до конца 2020 года, но по ряду причин она не выполнила программу госиспытаний в установленные сроки. 31 декабря в пресс-службе «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сообщили, что АПЛ «Казань» будет передана флоту в 2021 году.

Известно, что программу пусков крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» субмарина в ходе испытаний выполнила в полном объеме.

Головная АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года она вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение подводных лодок проекта 885/885М — крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковые «Цирконы».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
Похожие новости
01.12.2020
АПЛ "Казань" успешно провела новую ракетную стрельбу на испытаниях
27.07.2020
Источник: государственные испытания АПЛ "Казань" начнутся в первой половине августа
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 05:16
  • 1
Источник: атомную подлодку проекта 885М "Казань" могут передать ВМФ 7 мая
  • 04.05 05:00
  • 1
Су-30СМ2: всё ближе к Су-35
  • 04.05 02:12
  • 7
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 04.05 02:11
  • 6
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 04.05 01:51
  • 2
В Сети показали, как АК-12 мощно "уделал" американский бронежилет
  • 04.05 01:00
  • 9
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 04.05 00:51
  • 53
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 04.05 00:11
  • 1
Борьба соседей за воду и землю
  • 03.05 22:24
  • 10
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 03.05 22:16
  • 2
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" прибыл на завод для утилизации
  • 03.05 20:33
  • 2
Военнослужащим выдадут электронные пропуска с биометрической информацией
  • 03.05 15:51
  • 219
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 03.05 15:15
  • 4
Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих, военных, дипломатов, главы ЦБ РФ
  • 03.05 05:47
  • 2
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 02.05 13:50
  • 10
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ