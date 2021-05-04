Подлодку «Казань» могут передать ВМФ 7 мая

Головная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» «Казань» будет передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России ориентировочно 7 мая. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Церемонии подписания приемо-передаточного акта «Казани» и подъема на ней Андреевского флага состоятся ориентировочно 7 мая», — приводит агентство слова источника 3 мая.

Он добавил, что в конце апреля АПЛ выполнила контрольный выход в море.

Официального подтверждения этих данных нет.

Ранее источник агентства сообщал, что субмарина будет передана флоту ко Дню ВМФ России, который в этом году будет отмечаться 25 июля. Сроки передачи подлодки флоту неоднократно переносились. По предыдущим планам предполагалось, что она войдет в состав ВМФ до конца 2020 года, но по ряду причин она не выполнила программу госиспытаний в установленные сроки. 31 декабря в пресс-службе «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сообщили, что АПЛ «Казань» будет передана флоту в 2021 году.

Известно, что программу пусков крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» субмарина в ходе испытаний выполнила в полном объеме.

Головная АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года она вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение подводных лодок проекта 885/885М — крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковые «Цирконы».