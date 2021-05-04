В Индонезии спущен на воду танк-катер Х18 Tank Boat

Индонезийское государственное оборонно-промышленное объединение PT Pindad (Persero) сообщило, что 28 апреля 2021 года на верфи индонезийской компании РТ Lundin Industry Invest в Баньюванги (Восточная Ява) был произведен спуск на воду строящегося опытного образца "танка-катера" (бронекатера) проекта Х18 Tank Boat катамаранного типа. Судя по распространенному видео, катер почти сразу после спуска уже 29 апреля начал заводские ходовые испытания. Программа создания "танка-катера" Х18 осуществляется министерством обороны Индонезии и реализуется консорциумом, в котором PT Pindad является головным подрядчиком и интегратором в сотрудничестве с компаниями PT Lundin Industry Invest, PT Len Industri (Persero) и PT Hariff.

Опытный образец построенного для ВМС Индонезии на верфи индонезийской компании РТ Lundin Industry Invest в Баньюванги (Восточная Ява) "танка-катера" (бронекатера) Х18 Tank Boat катамаранного типа на заводских ходовых испытаниях, 29.04.2021 (с) PT Pindad

Фактическим разработчком "танка-катера" является индонезийская компания РТ Lundin Industry Invest (выступает также под торговой маркой North Sea Boats), созданная шведским бизнесменом Джоном Ландин в 2003 году в Баньюванги и занимающаяся главным образом строительством для заказчиков из стран Юго-Восточной Азии небольших катеров и моторных лодок военного и гражданского назначения (в числе ее заказчиков были и силовые структуры России). Компания также активно пытается продвигать и более амбициозные военные проекты. Наибольшую известность компания получила своими попытками строить для ВМС Индонезии футуристические ракетные цельнокомпозитные тримараны проекта Х3К, первый из которых Klewang сгорел в сентябре 2012 года еще до выхода на ходовые испытания, а второй, строящийся на его замену, сейчас готовится к спуску на воду.

Информацию о проекте "танка-катера" Х18 Tank Boat, разрабатываемом при участии PT Pindad, компания РТ Lundin Industry Invest впервые обнародовала в 2012 году. ВМС Индонезии выдали в 2015 году консорциуму этих компаний контракт на строительство одного бронекатера Х18 в качестве демонстратора для последующих испытаний и оценки, и постройка прототипа с 2016 года велась на верфи РТ Lundin Industry Invest в Баньюванги.

Бронекатер Х18 Tank Boat (также обозначался как FSV - Fire Support Vessel) представляет собой цельнокомпозитный катамаранный катер наибольшей длиной 18,9 м и шириной 16,65 м, предназначенный для действий на реках и в прибрежной зоне морей. Осадка катера не должна превышать 1,05 м. Катер имеет два дизельных двигателя MAN V8 мощностью по 1200 л.с. с двумя водометами и должен развивать максимальную скорость хода до 40 узлов. Запас топлива в 5000 л должен обеспечить дальность плавания до 300 миль на скорости 30 уз и до 450 миль на экономической скорости 10 уз.

Хотя изначально главным вооружением катера заявлялась бельгийская стальная двухместная башня Cockerill 3105 с оснащенной дульным тормозом 105-мм нарезной танковой пушкой Cockerill CT-CV 105HP (аналогичная устанавливаемой на турецко-индонезийском "среднем" танке Harimau), однако фактически построенный прототип катера в итоге получил предоставленную РТ Pindad более легкую дистанционно управляемую необитаемую башню Cockerill 3030, оснащенную 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster Mk 44 и спаренным 7,62-мм пулеметом.

Также на катере установлены два 12,7-мм пулемета М2 на обычных турелях. За комплекс вооружения и радиоэлектронных средств катера отвечает шведская группа Saab AB. Экипаж катера составляет четыре-шесть человек (в зависимости от расчета башни), и возможно размещение 20 десантников.

Наибольший интерес вызывает материал корпуса катера Х18. Согласно заявлениям Джона Ландина, катер должен был быть полностью выполнен из некоего новейшего композиционного материала, который якобы "в 10 раз прочнее стали, но также в 10 раз легче стали". Этот материал обеспечивает катеру баллистическую защиту. При этом данный композит является негорючим, что исключит возможность повторения истории с тримараном Klewang.

Опытный образец построенного для ВМС Индонезии на верфи индонезийской компании РТ Lundin Industry Invest в Баньюванги (Восточная Ява) "танка-катера" (бронекатера) Х18 Tank Boat катамаранного типа на заводских ходовых испытаниях, 29.04.2021 (с) кадр из видео wahyu kornetta

Спущенный на воду опытный образец построенного для ВМС Индонезии на верфи индонезийской компании РТ Lundin Industry Invest в Баньюванги (Восточная Ява) "танка-катера" (бронекатера) Х18 Tank Boat катамаранного типа, 29.04.2021 (с) PT Pindad

Видео:

Видео прототипа катера до спуска на воду (от марта 2021 года):