Авиаполку прибыло: юг России и Кавказ укрепят истребителями Су-35

Многоцелевые машины поколения 4++ могут противостоять практически всем типам натовских самолетов

Южный военный округ усилят истребители Су-35. Планируется, что первые машины поступят на вооружение авиаполка в Ростовской области. Сверхманевренные «тридцать пятые» с мощным радаром будут оставаться самым совершенным воздушным бойцом России до массового появления на вооружении Су-57 пятого поколения. Су-35 смогут прикрывать Черноморское побережье, Крым и Северный Кавказ. Размещение их там поможет сдерживать активность НАТО в регионе, считают эксперты.

Южный полк

Новейшими Су-35С оснастят эскадрилью 31-го истребительного авиаполка в Миллерово Ростовской области, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Обучение пилотов для них уже началось. Ранее в Южном военном округе (ЮВО) не было самолетов этого типа. Сейчас на вооружении авиаполка стоят истребители Су-30СМ.

В декабре 2020 года военное ведомство сообщило о получении партии из трех Су-35С. Один из них остался на Дальнем Востоке, а два перелетели в Липецк в 4-й Центр боевого применения и переучивания летного состава.

Этой тройкой самолетов завершилось исполнение заключенного в 2015 году контракта на 50 серийных машин. На форуме «Армия-2021» Минобороны подписало с корпораций «Иркут» новый договор на поставку дополнительных истребителей Су-35. Их количество и другие параметры документа официально не обнародовались. Но ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявлял, что стоимость заказа составит около 70 млрд рублей.

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, размещение передовых истребителей в ЮВО является продолжением необходимых мер в области укрепления межвидовой группировки, формирующейся там.

— Такая группировка позволяет сдерживать нестратегическими и неядерными средствами активность стран НАТО в регионе, — рассказал «Известиям» Виктор Мураховский. — Не секрет, что Североатлантический альянс вовлекает в свою деятельность на юго-западном и южном стратегических направлениях не только страны блока, но и активно сотрудничающие с ними Украину и Грузию. Фактически ежедневно у наших воздушных границ над Черным морем, у Крыма, Кавказского побережья находятся самолеты-разведчики и беспилотные летательные аппараты стран альянса.

Су-35 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия не может безучастно наблюдать за такой активностью и должна увеличивать свои силы по отражению возможных провокаций, а тем более агрессии НАТО, считает эксперт. По его словам, как раз в рамках этих мероприятий и происходит усиление наших ВВС в ЮВО, а также общевойсковой группировки. Ряд мер принят и в отношении наших сил в Крыму и на других операционных направлениях, заключил Виктор Мураховский.

— У нас уже есть Су-57, но их массовое производство только начали, в то время как Су-35 вооружают целые полки, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — По сравнению с С-30СМ возможности переведенного на них военного подразделения возрастут и по досягаемости, и по прицельному комплексу, и по вооружению. «Тридцать пятые» считаются истребителями поколения 4++, поэтому они могут противостоять практически всем типам натовских самолетов.

Проверенный боец

Конфликт в Сирии стал боевым крещением для Су-35С. Эти истребители не вошли в состав первоначальной авиагруппы, прибывшей в Сирийскую Арабскую Республику (САР) в сентябре 2015 года. Но их отправили туда уже в начале 2016-го, после обострения отношений с Турцией из-за сбитого российского бомбардировщика Су-24.

Самолет опробовали не только в роли воздушного бойца. Су-35 часто наносили удары по наземным целям. Военные испытывали его в самых различных вариантах применения, с обычными и высокоточными вооружениями. Среди них корректируемые бомбы с пассивной головкой самонаведения КАБ-500Кр, управляемые ракеты Х-29ТД и даже противокорабельные Х-35У, специально доработанные для ударов по наземным целям. В некоторых вылетах боевая нагрузка достигала максимально возможных 8 т.

Су-35С на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Занимались истребители и своей основной задачей. Командование привлекало их для эскортирования над САР российских бомбардировщиков, включая дальние Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Регулярно их отправляли также на перехват иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников, наблюдавших за нашими войсками.

Сейчас на Су-35С полностью или частично перевооружены четыре истребительных авиаполка. Первыми их получили части, расположенные на Дальнем Востоке, неподалеку от завода-производителя в Комсомольске-на-Амуре. Затем ими начали оснащать непосредственно граничащий с территорией стран — членов НАТО Западный военный округ. На них перешли части в Тверской области и Карелии.

Поколение 4++

Одноместный Су-35 — отдаленный потомок прославленного Су-27. Он классифицируется как переходная модель от четвертого к пятому поколению истребителей, что и обозначается как 4++. Несмотря на внешнее сходство, в нем сложно найти компоненты от своего прародителя. Замене подверглось всё — от двигателей до радара. Самолет превратился в многоцелевую машину, способную не только атаковать воздушные цели, но и наносить мощные удары по земле высокоточным и обычным вооружением.

Выделяет этот истребитель среди всех остальных отечественных моделей мощный радар Н035 «Ирбис» с фазированной антенной решеткой. Другой небольшой самолет он позволяет заметить с расстояния 400 км, а самолет-«невидимку» или малозаметную крылатую ракету — почти со 100 км. Лучше характеристики лишь у радиолокатора Су-57 — представителя пятого поколения.

Продвинутая система управления и мощные двигатели с трехмерным управлением вектором тяги позволяют истребителю демонстрировать фигуры пилотажа, недоступные зарубежным конкурентам.

Многоцелевые истребители Су-27 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первый опытный Су-35С поднялся в воздух в 2008-м. Уже на следующий год, еще до того, как были завершены госиспытания, Минобороны подписало с корпорацией «Иркут» контракт на закупку 48 истребителей для российских ВВС. Договор на вторую партию из 50 машин заключили в 2015-м.

Хорошо налаженное серийное производство позволило одновременно оснащать новыми самолетами российские ВКС и выполнять экспортные контракты на них. Китай обзавелся 24 Су-35. Боевая обкатка «тридцать пятых» в САР позволила заинтересовать ими и других иностранных заказчиков.

С 2020 года Су-35 поставляются в Египет. Сообщалось, что вместе с авиационными боеприпасами три десятка истребителей обошлись этой стране приблизительно в $2 млрд. Контракты прорабатывались также с Алжиром и Индонезией.

Антон Лавров