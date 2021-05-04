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Известия.ru

Центр соцопросов из США перепутал российских и французских военных

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Центр социологических исследований Harris Interactive проиллюстрировал опрос об отношении граждан Франции к письму военных, где те заявили об опасности гражданской войны, фотографией российских солдат из почетного караула Преображенского полка.

Снимок находится на главной странице французского отделения сайта компании с 29 апреля.

Согласно результатам опроса, 58% участников поддерживают подписантов письма.

Подавляющее большинство согласны с тем, что законы Франции действуют не на всей территории страны, такое мнение высказали 86% респондентов, а также с тем, что в республике возрос уровень насилия (это отметили 84% участников). 74% опрошенных согласны с тем, что борьба с расизмом привела к противоположному результату. Почти столько же (73%) считают, что это ведет к расколу в обществе.

В этом контексте, говорится на сайте Harris Interactive, 49% сообщили, что не против вмешательства армии без приказа в целях обеспечения порядка и безопасности на территории страны.

Опрос проходил 28 апреля онлайн среди 1613 респондентов старше 18 лет.

29 апреля сообщалось о публикации открытого обращение 20 французских генералов в отставке и тысячи действующих военных с призывом к президенту «защитить патриотизм». В письме они говорят о том, что идеология исламизма и молодежные банды в пригородах приводят к возникновению территорий, где подчиняются «средневековым обычаям, противоречащим конституции». Сторонники развала Франции стремятся по сути развязать расовую войну. По мнению авторов письма, власти должны «найти в себе мужество, чтобы ликвидировать эти опасности». Письмо было раскритиковано властями, они заявили, что подобных настроений в вооруженных силах нет.

13 апреля сообщалось, что британская газета Daily Mirror использовала кадры телеканала «Звезда» с учений спецназа Центрального военного округа в Сибири для иллюстрации новости о «российских войсках у границы с Украиной».

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Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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