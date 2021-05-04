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Известия.ru

На авиабазе Хмеймим прошел спортивный праздник

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Майские выходные на авиабазе Хмеймим в Сирии начались со спортивного праздника — российские и сирийские военные состязались в перетягивании каната, мини-футболе, боксе и гиревом спорте. Во многих эстафетах победили россияне.

Команды собрались в спортивном городке авиабазы, там есть всё для того, чтобы солдаты после службы смогли получить эмоциональную разрядку.

Таймы мини-футбольных матчей сократили до 10 минут, а в остальном турнир прошел по стандартным правилам.

В спортивном празднике приняли участие представители всех подразделений, дислоцированных на российской авиабазе Хмеймим.

«Принимают участие здесь абсолютно со всех подразделений, потому что цель соревнований — выявить сильнейшего, безусловно, но и как-то морально и эмоционально разгрузиться от боевых дежурств, нарядов и монотонной сложной работы, которую несут наши военные. Поэтому здесь принимают участие без воинских званий, должностей, абсолютно все в равных условиях», — рассказал журналистам судья спортивного праздника Артем.

Подполковник сирийской армии, капитан сборной команды 1-го полка Сирийской арабской армии Мугис Маяса рассказал, что из всех видов спорта предпочитает волейбол, он играл в него еще в военной академии. По его словам, российские майские праздники для его соотечественников имеют особый смысл.

«Этот спортивный праздник посвящен Дню Победы… А для нас, сирийцев, победа над террористами, которую мы одержали вместе с Россией, так же дорога, как победа над фашизмом. Поэтому 9 Мая мы отмечаем вместе», — отметил он.

3 марта сообщалось, что летчики и моряки провели учения на авиабазе Хмеймим. Экипажи проверили, как работают силы ПВО. Пилоты отработали навык сопровождения кораблей в акватории Средиземного моря.

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
Военные учения
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