Итальянские истребители F-35A в Эстонии

30 апреля 2021 года на эстонскую авиабазу Эмари прибыли четыре истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II военно-воздушных сил Италии для участия по ротации на восьмимесячной основе в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing - ВАР). Это первое развертывание истребителей пятого поколения в балтийской миссии НАТО, и первое относительно долговременное развертывание F-35A в непосредственной близости от российских границ на Западе.

Один из четырех впервые прибывших на эстонскую авиабазу Эмари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing - ВАР) истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 13-й группы 32-го полка ВВС Италии. Самолет имеет итальянский бортовой номер 32-07 (серийный номер AL-07, американский военный номер 14-5108, итальянский военный номер MM7357). 30.04.2021 (с) НАТО

Четыре итальянских F-35A входят в состав 13-й группы (13° Gruppo) 32-го полка (32° Stormo) ВВС Италии и совершили перелет в Эмари с итальянской авиабазы Амендола в сопровождении самолета-заправщика Boeing KC-767A ВВС Италии, который будет обеспечивать их развертывние в Эстонии. Итальянские истребители составят так называемую Task Group Falco в рамках миссии Baltic Eagle II и заменят в ВАР находившиеся в Эмари с конца августа 2020 года истребители Eurofighter ВВС ФРГ. Для ВВС Италии это уже второе развертывание в составе ВАР в Эстонии - в 2017 году в составе миссии Baltic Eagle I в Эмари дислоцировались четыре итальянских истребителя Eurofighter.

В Эмари прибыли итальянские истребители F-35A c бортовыми номерами 32-07, 32-10, 32-11 и 32-12 (соответствующие серийные номера AL-07, AL-10, AL-11 и AL-12). Всего ВВС Италии получили к настоящему времени 13 истребителей F-35A из 60 заказанных, из которых два первых находятся в США для подготовки личного состава, а остальные 11 входят в состав 13-й группы 32-го полка ВВС Италии на авиабазе Амендола. Также вооруженные силы Италии заказали 30 самолетов модификации F-35B, из которых поставлено три.

ВВС Италии лидируют среди американских союзников в освоении самолетов F-35, объявив о достижении статуса начальной боевой готовности (IOC) истребителямий F-35A в составе 32-го полка 1 марта 2018 года (первыми вне вооруженных сил США), а в 2019 и 2020 годах осуществив два развертывания своих F-35A по ротации в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Исландии.

Нынешнее развертывание итальянских F-35A не является первым появлением этих истребителей в Эстонии - в мае 2017 года на эстонскую авиабазу Эмари прибывали с кратковременным демонстративным визитом два истребителя F-35A из состава 34-й истребительной эскадрильи 388-го истребительного крыла ВВС США.

Прибытие на эстонскую авиабазу Эмари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing - ВАР) четырех истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 13-й группы 32-го полка ВВС Италии. 30.04.2021 (с) НАТО